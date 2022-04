SERIE D/H – Trivialità verso un’assistente arbitrale: chiusa la “curva” del Rotonda: il Giudice sportivo

Le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo le partite della 34esima giornata.

CALCIATORI – Due giornate di squalifica per Giuseppe Genchi (Molfetta); una giornata per Vincenzo Di Somma (Casertana), Mariano Del Col (Fasano), Andrea Di Pietro (San Giorgio), Gabriel Tarantino (Virtus Matino), Mohamed Mansour (Casertana), Gennaro Donnarumma (Nola), Nicholas Nicolao (Francavilla), Demiro Pozzebon (Molfetta), Gaetano Palmisano (Virtus Matino).

AMMENDE – 1.500 euro e una gara da giocare con la curva locale chiusa per il Rotonda (“espressioni offensive triviali e implicanti discriminazione per ragioni di sesso all’indirizzo di un A.A.”, Deborah Bianchi di Prato, ndr): 1.500 euro al Brindisi (lancio di aste in plastica in campo da parte di propri tifosi); 800 euro al Nola (presenza di circa 30 persone nell’area degli spogliatoi a fine gara).

Ufficializzato l’anticipo a sabato 30 aprile, ore 15, per la prosecuzione di Mariglianese-Nardò: si ripartirà dal 1′ del secondo tempo e dal punteggio di 2-0. La partita era stata sospesa per infortunio dell’arbitro.