Eccellenza, Promozione, 1ª e 2ª Categoria: il Giudice sportivo, gare del 24.04.2022

Le decisioni del Giudice sportivo dopo le gare di domenica scorsa, 24 aprile, nei campionati dilettantistici pugliesi.

ECCELLENZA – GARA DI SPAREGGIO

AMMENDE – 500 euro al Corato (“Propri sostenitori durante l’intera durata della gara accendevano tre fumogeni sugli spalti senza provocare danni (1^ RECIDIVA). Al 30′ del 1º tempo i predetti sostenitori esponevano uno striscione lungo circa dieci metri diviso in due parti che riportavano le seguenti frasi: “LND dietrofront” e “pagliacci!!”, intonando contestualmente cori offensivi nei confronti del Presidente del Comitato Regionale (vedi rapporto Commissario di Campo)”.

PLAYOUT ECCELLENZA

CALCIATORI – Tre giornate per Abdou Tine (Racale, pugno al volto di un avversario a gioco fermo); due giornate a Pasquale Guadagno (Orta Nova).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 12 maggio per Simone Pio De Lorenzo (Orta Nova).

AMMENDE – 150 euro al Massafra (accensione di otto fumogeni e esplosione di un petardo da parte di propri tifosi).

—

PROMOZIONE – PLAYOFF+PLAYOUT/A + CAMPIONATO

CALCIATORI – Tre giornate per Gaetano De Florio (Rutiglianese); due giornate per Andrea Gentile (Rutiglianese), Giovanni Narducci (Rutiglianese), Raffaele Larocca (P. Spartan Legend); una giornata per Michele Degiorgi (Capo di Leuca), Claudio Zaminga (Galatina), Stefano Gioia (Avetrana), Giovanni Carlo Citto (Tricase), Mattia Di Giulio (Veglie), Marco De Lorenzis (Veglie).

ALLENATORI – Squalifica sino al 7 settembre per Enrico Lasalandra (Foggia Incedit, vedi “ammende”); sino al 30 giugno per Lorenzo Battaglia (Rutiglianese); sino al 28 maggio per Michele Carella (Bitritto Norba) e Crescenzio Franco (Avetrana).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 5 maggio per Cosimo Massafra (Avetrana).

AMMENDE – 300 euro per la Virtus Locorotondo (lancio in campo di 20 rotoli di carta igienica e accensione di cinque fumogeni); 100 euro al Foggia Incedit (“Consentiva all’allenatore squalificato l’entrata sul terreno di gioco e la direzione della squadra per tutta la durata della gara”) e al Galatina (lancio in campo di un fumogeno acceso).

—

PRIMA CATEGORIA

CALCIATORI – Due giornate per Paolo Galante (Seclì); una giornata per Nicola Difrancesco (CD Trani), Erasmo Maiullari (H. Laterza), Francesco Matera (CD Trani), Antonio Carità (Nuova Daunia), Antonio De Vincenzo (Atl. Martina), Morris Cellamare (Ceglie), Domenico Marangi (Atl. Martina), Andrea Perrone (Cedas Avio BR), Marco Scirpoli (Real San Giovanni), Vinicio jr Errico (S. Vito), Valerio D’Amore (SD Parabita), Giorgi Zedginidze (V. Palese), Arcangelo Di Coste (Ceglie), Giovanni Diana (Grumese), Rodolfo Sampietro (Lizzano), Stefano D’Onofrio (Real Zapponeta), Thomas Lanzilotti (S. Vito), Corrado Pisani (V. Bisceglie).

ALLENATORI – Squalifica sino al 5 maggio per Cataldo Picarreta (V. Bisceglie).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 5 maggio per Tommaso Negro (Seclì).

AMMENDE – 250 euro al Copertino (esplosione di un petardo e accensione di fumogeni); 50 euro al Real San Giovanni.

—

SECONDA CATEGORIA

CALCIATORI – Una giornata per Francesco Martielli (Sp. Torre a Mare), Matteo D’Apolito (AC Monte), Saimond Plepi (Civ. Conversano), Daniele Rizzo (N. Andrano), Pietro Casieri (Castelluccio de’ Sauri), Vincenzo Castellaneta (F. Altamura), Andrea Erroi (SG Surbo), Lorenzo Zollino (Melpignano), Davide Pio Guerra (AC Monte), Gianluca Beato (Arc. Triggiano), Domenico Zappatore (A. San Severo), Michele Marchionna (NT Cellamare), Alessandro Quaranta (Presicce Acquarica), Gabriele De Giorgi (Vernole), Guido Margarito (Alessano), Christian Delfino (A. San Severo), Matteo De Luca (G. Aradeo), Maurizio Baglivo (Presicce Acquarica), Gianluca Santovito (Statte).

AMMENDE – 100 euro alla F. Altamura.