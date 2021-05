SERIE D/H – I top e flop della 28ª giornata

Conclusasi la ventottesima giornata del girone H di Serie D, stiliamo come di consueto la nostra classifica settimanale coi Top e Flop.

TOP

MALCORE (CERIGNOLA): È ormai una presenza fissa di questa nostra rubrica. Sigla una tripletta che stende un irriconoscibile Casarano, diventando anche capocannoniere del girone H. Una stagione da incorniciare. TRASCINATORE

PALAZZO (BITONTO): Apre e chiude il tabellino nella gara col Brindisi, confezionando una strepitosa prestazione, guidando i suoi ad una vittoria importante che potrebbe valere i playoff. DECISIVO

STRAMBELLI (MOLFETTA): Vedasi Malcore. Nella giornata appena trascorsa, timbra due volte il cartellino, ma, questa volta, la doppietta non basta per portare a casa i tre punti. Pregevoli le reti su calcio di punizione. Roba da calciatore di altra categoria. FANTASISTA

FLOP:

CASARANO: Non pervenuta in campo. I rossoazzurri sprofondano sul terreno di Cerignola, concedendo ai padroni di casa una vittoria sin troppo facile. Pesa lo schiaffo a mano aperta ricevuto, sportivamente parlando, dall’Audace. Ora tutti in ritiro per ritrovare la concentrazione da non perdere in vista della volata playoff. Che, visto l’andazzo, potrebbe anche essere a rischio, così come la panchina di Nevio Orlandi. RISCHIO DI FALLIMENTO

TUCCI (MOLFETTA): Prendere quattro reti non è mai bello, a maggior ragione se non si è esenti da colpe. Questa volta, l’estremo difensore biancorosso sbaglia due respinte che costano al Molfetta la prima sconfitta in casa dopo due anni. Il Fasano ringrazia. IMPRECISO

MASTROMONACO (TARANTO): È autore di una buona prima frazione di gioco, ma, nel secondo tempo, appare stanco, tanto da guadagnarsi anche la doccia anticipata per un’espulsione evitabile che poteva costare tanto agli uomini di Laterza. Per sua fortuna, gli ionici conservano il pareggio fino al 90′. INGENUO