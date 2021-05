SERIE B – Monza, Brocchi sul Lecce: “Affrontiamo forse la migliore rosa”. Rientrano anche i “luganesi”

Christian Brocchi ha praticamente tutta la rosa a disposizione per la sfida di domani che il suo Monza porterà al Lecce.

BROCCHI – “Ci aspetta un’altra partita importante, grazie alla partita di Salerno che ci permette di avere ancora qualche possibilità di giocarci le nostre carte per la promozione diretta. Affrontiamo una delle migliori, se non la migliore rosa della Serie B, che ha giocatori d’esperienza e di qualità. Sarà una bella sfida, tutte e due abbiamo bisogno di vincere per continuare a coltivare i nostri sogni. Se giocherò col 3-5-2? Ho recuperato i giocatori a mia disposizione e quindi sarà importante mantenere il nostro credo che ci ha accompagnato per tutta la stagione. Credo sia importante però l’interpretazione di ogni singolo giocatore. Penso che, per la prima volta, non avranno bisogno di me per preparare emotivamente questa partita. Uno fa questo mestiere per arrivare a giocarsi partite come questa. Speriamo venga fuori una partita da serie A”.

CONVOCATI – Ci sono tutti, anche i cosiddetti “Otto di Lugano”, nella lista dei convocati di mister Brocchi per la partita di domani. Tra di loro, anche i due ex di turno, Donati e Armellino. Unici indisponibili, Lamanna e Maric.

(foto: C. Brocchi, ©Coribello-SalentoSport)