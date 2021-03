SERIE D/H – I top e flop della 21ª giornata

Conclusasi la giornata del girone H di Serie D, come di consueto stiliamo la nostra personale classifica dei Top e Flop. Questi quelli del ventunesimo turno:

TOP:

MESSINA (AVERSA): La sua doppietta permette ai granata di conquistare tre punti importantissimi contro una diretta concorrente, il Portici.

BURZIO (LAVELLO): Sigla una tripletta nel derby lucano contro il Francavilla. Reti di pregevole fattura che fanno ritrovare al Lavello punti preziosi per la rincorsa alla vetta.

MALCORE (CERIGNOLA): Nonostante le sue due marcature, gli ofantini non riescono a superare il Molfetta, facendosi raggiungere per ben quattro volte. Il centravanti però sforna una grande prestazione.

FLOP:

FRANCAVILLA: Sei gol sul groppone sono troppi. Sicuramente non è la stessa squadra vista ad inizio campionato. Ora i lucani sono in piena zona play out.

PIZZOLATO (BRINDISI): I suoi erano in vantaggio di due reti, ma le sue due uscite a vuoto hanno permesso al Fasano di acciuffare il pareggio nel derby. Tali errori potrebbero costare tanto al Brindisi nella corsa alla salvezza.

FUSCO (ALL. SORRENTO): Dopo quattro gare perse, il tecnico viene esonerato. Decisiva la sconfitta netta, per tre a zero, subita dal Taranto. Ci si aspettava tanto da una squadra che ad inizio della stagione era tra le prime della classe.

(foto: G. Malcore, archivio – ©Melcarne)