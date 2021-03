LECCE – Coda, riecco l’Hispanico: “Partita perfetta, la competizione in attacco dà carica. Restiamo concentrati per il rush finale”

Il Lecce chiude una settimana difficile con una sonante vittoria. Coda riassapora il gol dopo un mese e sale in vetta alla classifica marcatori di Serie B insieme a Mancuso. Serata perfetta per i giallorossi, come emerge dalle parole del numero 9 del Lecce, rilasciate ai microfoni Dazn.

“Abbiamo perso tanti punti per strada e oggi era fondamentale rimanere agganciati alle prime. D’ora in poi sono tutti scontri diretti. La corsa per il titolo dei capicannonieri con Mancuso? Diciamo che la Reggiana mi ha portato bene (tre gol all’andata, due ieri, ndr). Oggi siamo stati tutti perfetti nella gestione della partita, non perdendo mai la concentrazione, altra cosa positiva. Il gol mi aiutano, la doppietta poi mi stimola mentalmente a voler fare ancora meglio. Nella nostra squadra c’è competizione, sin dall’inizio abbiamo sempre avuto grandi attaccanti e ciò è sempre un’incognita perché ti devi guadagnare il posto in ogni singolo allenamento e ciò sicuramente ti dà carica maggiore per affrontare le partite. Con Stepinski abbiamo giocato insieme nell’andata, abbiamo una buona intesa ma anche Pettinari stasera ha dato un ottimo contributo ed è stato fondamentale per la vittoria. La battaglia per l’alta classifica? D’ora in poi affronteremo tutte quelle davanti, dovremo stare concentrati per non prendere i gol che abbiamo preso negli ultimi mesi, specie quelli all’ultimo istante che pesano tantissimo nell’umore settimanale”.

(foto: M. Coda, archivio – ©SalentoSport/Coribello)