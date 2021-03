LECCE – Giornata di allenamento facoltativo all’Acaya. Oltremarini, intervento ok

Giornata di allenamento facoltativo per i giallorossi, reduci dalla larga vittoria di Reggio Emilia di ieri sera. Oggi mister Eugenio Corini ha radunato i suoi calciatori all’Acaya Golf Resort per dar via alla settimana che condurrà all’impegnativo confronto diretto in programma sabato alle ore 14 al Via del Mare contro il Chievo, che, in questi minuti, sta affrontando il Vicenza per l’ultima gara della 27esima giornata di Serie B. In caso di vittoria, i clivensi riscavalcherebbero il Lecce e salirebbero al quinto posto.

Oggi, pertanto, i calciatori sono stati liberi di fare allenamento, in palestra o sul campo, sottoporsi a cure o riposare.

Hanno svolto differenziato Vigorito, Rodriguez, Calderoni, Monterisi e Mancosu, mentre Dermaku, Paganini e Listowski hanno lavorato per la prima parte col gruppo e poi hanno ultimato la sessione con una seduta di lavoro personalizzato. Domani allenamento regolare all’Acaya.

Intanto, oggi è stato operato Samuele Oltremarini, bomberino della Primavera, per la ricostruzione del legamento crociato anteriore sinistro. L’intervento è perfettamente riuscito.

(foto: S. Oltremarini, ©SalentoSport/Coribello)