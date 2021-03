SERIE B – Lecce, ci sono molti motivi per sorridere dopo Reggio Emilia. Ma adesso viene il difficile: i numeri della 27ª

Giornata abbastanza avara di gol la numero 27 del torneo di Serie B: solo 17 le reti segnate nelle dieci partite giocate tra sabato e ieri sera, un quarto circa delle quali è di marca giallorossa. Il successo del Lecce a Reggio Emilia ha lasciato alcuni evidenti segni: Massimo Coda, con la doppietta confezionata al Mapei Stadium, ha riagganciato al vertice della classifica marcatori Leonardo Mancuso, bomber dell’Empoli. Per il 9 giallorosso si tratta della seconda doppietta stagionale: l’altra la realizzò a Cittadella, il 30 dicembre; l’Hispanico è anche tornato a segnare su azione, gol che mancava da sei turni (trasferta a Lignano col Pordenone, 30 gennaio). Il suo record stagionale di 21 gol col Benevento (2018-19) è, oggettivamente, avvicinabile, a undici partite dalla fine della stagione regolare).

È tornato al gol anche Mariusz Stepinski, benché su rigore e, ormai, a risultato ampiamente acquisito. Per il polacco del Lecce si tratta della settima rete stagionale, marcatura che mancava dalla sciagurata partita con l’Ascoli del 5 febbraio. La Reggiana, poi, deve portare particolarmente bene a Zan Majer: dopo il gol dell’andata, lo sloveno si è ripetuto anche nel ritorno.

Ci sono delle buone notizie anche dando un occhio alla classifica. Vincendo a Reggio Emilia, il Lecce ha guadagnato due punti sul’Empoli, tre sul Venezia, tre sul Chievo (ieri sera battuto a domicilio dal Vicenza e prossimo avversario al Via del Mare), due sul Cittadella e sul Pisa. Una vittoria, quindi, che è più di un toccasana per il gruppo allenato da Eugenio Corini. Ma ora viene la parte più difficile, a partire dal prossimo trittico ravvicinato Chievo in casa (sabato), Venezia fuori (martedì 16), Frosinone fuori (sabato 20). Da questa serie di scontri diretti si capirà se quella di Reggio Emilia sarà stata una svolta della stagione o se l’ennesima occasione gettata alle ortiche.

La classifica marcatori dopo la 27esima:

14 RETI: Mancuso L. (Empoli), Coda M. (Lecce);

12 RETI: Forte F. (Venezia);

10 RETI: Diaw D. (Pordenone), Tutino G. (Salernitana), Meggiorini R. (LR Vicenza), Ayè F. (Brescia);

9 RETI: Ciofani D. (Cremonese);

8 RETI: La Mantia A. (Empoli), Mancosu M. (Lecce), Mazzocchi S. (Reggiana), Marconi M. (Pisa), Valoti M. (Spal);

7 RETI: Gargiulo M. (Cittadella), Paloschi A. (Spal), Stepinski M. (Lecce), Novakovich A. (Frosinone);

6 RETI: Bajic R. (Ascoli), Vido L. (Pisa), Folorunsho M. (Reggina), Aramu M. (Venezia), Gytkjaer C. (Monza);

5 RETI: Gucher R. (Pisa), Torregrossa E. (Brescia), Sabiri A. (Ascoli), Liotti D. (Reggina), Mancosu Mat. (V. Entella), Ogunseye R. (Cittadella), Boateng K. (Monza), Mota Carvalho D. (Monza), Ciurria P. (Pordenone), Gliozzi E. (Cosenza), Garritano L. (Chievo), Olivieri M. (Empoli), Djuric M. (Salernitana), Frattesi D. (Monza), Proia F. (Cittadella);

4 RETI: 11 calciatori (Rodriguez P.)

TRE RETI: 29 calciatori

DUE RETI: 64 calciatori (Falco F., Henderson L., Majer Z.);

UNA RETE: 100 calciatori (Adjapong C., Dermaku K., Calderoni M., Tachtsidis P., Paganini L., Björkengren J., Meccariello B., Maggio C.)

(foto: Coda, Majer e Bjkorkengren – ©SalentoSport/Coribello)