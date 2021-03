BASKET – Carrozzina, trionfale la campagna di Sicilia per la Lupiae Team Salento

Miglior esordio non ci poteva essere per la Lupiae Team Salento nel campionato di Serie B di basket in carrozzina. La squadra allenata da coach Andrea Calò torna a casa dalla doppia trasferta siciliana con due sonanti vittorie che, oltre a portare nelle casse giallorosse punti pesanti in classifica, sono importantissimi per il morale dopo un anno di stop forzato.

Il viaggio in terra di Sicilia è cominciato sabato con la sfida al Palermo, vinta per 35-57, ed è continuato trionfalmente anche il giorno successivo con la netta vittoria su Catania per 41-60.

“Sinceramente – afferma il capitano Dario Longo – non ci aspettavamo di iniziare in questo modo trionfale il torneo, anche perché le due sfide in Sicilia, affrontate al culmine di un lungo viaggio in pullman, avevano un alto indice di difficoltà. Quello che posso dire è che evidentemente la voglia di tornare a giocare una partita ufficiale, dopo oltre un anno di stop per colpa della pandemia in cui siamo stati in costante allenamento, è stata, nel nostro caso, una emozione che si è trasformata in una esplosione di energia sotto canestro”.

Adesso per la Lupiae ci sarà un altro impegno in trasferta, quello contro Taranto di sabato prossimo, 13 marzo, ore 18.

—

I TABELLINI

I RAGAZZI DI PANORMUS (PALERMO) 35

LUPIAE TEAM SALENTO 57

(6-11, 13-18, 9-14, 7-14)

PANORMUS: Cincotta 11, Di Santo 9, Lo Bue 9, Arrisicato 2, Gandolfo 2, Viterbo 2, Boncimino, Gambino Mar., Gennaro, Rotino, Zerillo, Giglio, Gambino Mau., Calcagno, Garofalo. Allenatore: Maurizio Gambino.

LUPIAE TEAM SALENTO: Spedicato 18, Calò 13, Montaño 8, Bottazzo 8, Longo 6, De Nuccio 2, Carichino 2, Gioia. Allenatore: Andrea Calò.

Arbitri: Luca e Cappello.

—

CUS CATANIA 41

LUPIAE TEAM SALENTO 60

(10-17, 12-16, 11-12, 8-15)

CUS CATANIA: cuderi 23, Chillemi 4, Grasso 5, Fonte 3, Balsamo 2, Messina 4, Barcella, Garraffo, Petronio, Guidotto, Vasta, Condarelli. Allenatore: Gabriella Di Piazza.

LUPIAE TEAM SALENTO: Calò 27, Montaño 15, Spedicato 6, Longo 6, Bottazzo 6, De Nuccio, Gioia, Carichino. Allenatore: Andrea Calò.

Arbitri: Mucella e Caci.

(foto: la Lupiae Team Salento)