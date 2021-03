CASARANO – Mercato, ingaggiato un ex Gravina. Recuperi, slitta ancora la trasferta di Bitonto

Continua a modificarsi il calendario dei recuperi delle tante partite del girone H di Serie D che sono slittate causa Covid (ad oggi: 18).

L’ultimo aggiornamento arriva da Casarano: la partita del “Città degli Ulivi” contro il Bitonto è stata nuovamente ricalendarizzata al 24 marzo per via della richiesta presentata dal club barese.

Il calendario delle prossime sfide dei rossazzurri di Nevio Orlandi, pertanto, sarà questo: domenica 14 marzo Casarano-Sorrento (15esima giornata); domenica 21 marzo Taranto-Casarano (22esima giornata); mercoledì 24 marzo Bitonto-Casarano (14esima giornata). Resta ancora da fissare la data del recupero di Casarano-Gravina, non giocata domenica scorsa.

Intanto c’è un altro nuovo arrivo nella rosa del tecnico Nevio Orlandi: si tratta di Alessandro Ficara (in foto), attaccante esterno nativo di Locri, classe 1991, nella prima parte di stagione al Gravina (segnando anche quattro reti). Nel suo curriculum ci sono anche le esperienze con Vibonese (Lega Pro), poi diverse stagioni in quarta e quinta serie tedesca (Duisburg II, Schwarz Weiss Rehde, Oldenburg, Teutonia Watzenborn, Jeddeloh II), prima di ritornare in Italia al Cittanova, in Serie D, e poi al Gravina.