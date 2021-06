SERIE D/H – Super-multe per Casarano e Cerignola, dieci gli squalicati: il Giudice sportivo della 32ª

Dopo le gare della 32esima giornata, queste sono le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H.

CALCIATORI – Una giornata per Gabriele Quacquarelli (Casarano), Francesco De Giorgi (Nardò), Roberto Masullo e Adriano Mezavilla (Sorrento), Matteo De Gol (Gravina), Marian Galdean (Francavilla), Vito Lavopa (Molfetta), Ewome K. Matute e Antonio Ferrara (Taranto), Joaquin Suhs (Brindisi).

ALLENATORI – Due turni per Andrea Ciaramella (Portici); un turno per Riccardo Abbenante (Lavello).

AMMENDE – 700 euro al Casarano (per avere, al termine della gara, persona non autorizzata, né identificata, fatto indebito ingresso nella zona delgi spogliatoi. Nella circostanza, rivolgeva espressione irriguardosa alla terna arbitrale); 500 euro al Cerignola (per avere, propri raccattapalle, ostacolato la ripresa del gioco per l’intera durata del secondo tempo).