DILETTANTI – Riaperti al pubblico stadi e strutture sportive: le disposizioni in vigore da oggi

Con il lento decrescere della curva dei contagi e con l’accelerazione della campagna vaccinale, si allenta la morsa delle disposizioni anche riguardo il pubblico negli impianti sportivi.

Da oggi, 1° giugno, per le regioni in zona gialla, si potrà assistere agli eventi e competizioni di livello agonistico, riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Coni e del Cip, nella misura massima del 25 per cento della capienza di ogni impianto e, comunque, non oltre le mille presenze per gli impianti all’aperto e di 500 per gli impianti al chiuso.

Resta, comunque, l’obbligo dell’utilizzo della mascherina, durante tutto il tempo di permanenza della struttura, così come la misurazione della temperatura all’entrata e la registrazione delle presenze con autocertificazione, nel rispetto dei protocolli Figc.