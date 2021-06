ECCELLENZA/B – I top e flop della 12ª giornata

Torna la nostra consueta rubrica Top e Flop, che, come ogni settimana, passerà in rassegna il meglio ed il peggio del massimo campionato regionale. Andiamo subito a scoprire chi sono i migliori e i peggiori dell’ultimo turno del girone B del campionato di Eccellenza.

I TOP

ESTEBAN GIAMBUZZI (Virtus Matino): Autentico leader e trascinatore della formazione biancazzura, il laterale destro argentino, anche nel momento più importante della stagione, è riuscito a lasciare il suo segno. Una doppietta quella messa a segno contro la Toma Maglie che vale un posto nei playoff, piazzamento sul quale vi è il suo marchio a fuoco. MATTATORE



MASSIMILIANO PINTO (Deghi) : Una super prestazione contro l’Ugento, coronata da una doppietta decisiva. Il terzino orange, come ad onor del vero tutta la squadra, ha tirato fuori una gara di assoluto spessore, contro uno degli avversari più temibili del girone. Un risultato senza dubbio prestigioso, sul quale vi è la firma del terzino classe 2001, che a lungo ricorderà questa domenica. VERSIONE BOMBER

NATHAN TAYEY (Gallipoli) – Imprendibile per la difesa del Sava, è risultato ancora una volta un autentico fattore nello scacchiere tattico disegnato da Massimiliano Manca. Questa volta però l’esterno ex Racale ha impreziosito la sua prestazione con una pennellata d’autore che è valso un successo pesante, che mantiene vive le speranze palyoff dei giallorossi. SPINA NEL FIANCO

—

FLOP

SIMONE PASSASEO (Atletico Racale) – Una domenica storta capita anche ai più forti. Questo lo sa bene il portierone dell’Atletico Racale, che dopo l’ennesima stagione ad altissimi livelli, contro il Grottaglie ha steccato il match, regalando di fatto il gol del pari agli uomini di Viscido. CADONO ANCHE I MIGLIORI

UGENTO – Il primo match ball in ottica playoff scappa via, al termine di una prestazione sottotono e non in linea con le ultime uscite. La formazione giallorossa, decimata dagli infortuni, cade sotto i colpi di una Deghi, cinica e spietata, riaprendo ogni discorso in ottica quarto posto. Poco male, considerando che il destino è ancora nelle mani degli uomini di Mimmo Oliva. PASSO FALSO

TOMA MAGLIE – Il cuore ed il carattere non bastano, perchè anche questa volta gli uomini di mister Luperto si fanno rimontare nella ripresa, cedendo il passo al Matino e allontanando ancor di più i sogni playoff. Nelle ultime tre uscite, da situazione di vantaggio si son persi ben 8 punti, che a conti fatti potranno vanificare una super partenza. AMARO IN BOCCA