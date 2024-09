SERIE D/H – Riformulazione a una settimana dal via: il calendario completo 2024/25

Cambia il calendario di Serie D girone H a meno di una settimana dall’avvio. Per venire incontro alla richiesta del Gravina, che, per via dell’indisponibilità del proprio impianto, si sarebbe dovuta alternare col Matera (e il calendario aveva previsto pochissime gare alternate tra Gravina e Matera), la Lnd ha deciso di riformulare il programma delle 34 giornate.

Questo per via anche della difficile disponibilità di impianti alternativi, per il Gravina, dove giocare le proprie partite casalinghe. In sostanza, sono stati invertiti i vecchi calendari di Nardò e Gravina.

Il nuovo, che annulla il precedente, è il seguente

SERIE D/H – IL CALENDARIO COMPLETO 2024/25

1ª GIORNATA (08.09.2024 h 15 – 05.01.2025 h 14.30): Brindisi-Ischia, Casarano-Costa d’Amalfi, Fasano-F. Andria, Martina-Gravina, Matera-Francavilla in S., Nocerina-Ugento, Palmese-Real Acerrana, Angri-Nardò, Virtus Francavilla-Manfredonia.

2ª GIORNATA (15.09.2024 h 15 – 12.01.2025 h 14.30): Costa d’Amalfi-Nocerina, F. Andria-Brindisi, Francavilla in S.-Virtus Francavilla, Nardò-Matera, Ischia-Martina, Manfredonia-Fasano, Gravina-Palmese, Real Acerrana-Casarano, Ugento-Angri.

3ª GIORNATA (22.09.2024 h 15 – 19.01.2025 h 14.30): Brindisi-Real Acerrana, Fasano-Gravina, Martina-Casarano, Matera-F. Andria, Nocerina-Francavilla in S., Palmese-Costa d’Amalfi, Angri-Manfredonia, Ugento-Nardò, Virtus Francavilla-Ischia.

4ª GIORNATA (29.09.2024 h 15 – 26.01.2025 h 14.30): Casarano-Palmese, Costa d’Amalfi-Ugento, F. Andria-Virtus Francavilla, Francavilla in S.-Angri, Nardò-Nocerina, Ischia-Fasano, Manfredonia-Matera, Gravina-Brindisi, Real Acerrana-Martina.

5ª GIORNATA (06.10.2024 h 15 – 02.02.2025 h 14.30): Brindisi-Palmese, Fasano-Casarano, Nardò-Francavilla in S., Martina-Costa d’Amalfi, Matera-Gravina, Nocerina-F. Andria, Angri-Ischia, Ugento-Manfredonia, Virtus Francavilla-Real Acerrana.

6ª GIORNATA (13.10.2024 h 15 – 09.02.2025 h 14.30): Casarano-Brindisi, Costa d’Amalfi-Nardò, F. Andria-Angri, Francavilla in S.-Ugento, Ischia-Matera, Manfredonia-Nocerina, Gravina-V. Francavilla, Palmese-Martina, Real Acerrana-Fasano

7ª GIORNATA (20.10.2024 h 15 – 16.02.2025 h 14.30): Brindisi-Costa d’Amalfi, Fasano-Martina, Francavilla in S.-Manfredonia, Nardò-F. Andria, Matera-Casarano, Nocerina-Gravina, Angri-Real Acerrana, Ugento-Ischia, Virtus Francavilla-Palmese.

8ª GIORNATA (mer. 23.10.2024 h 15 – 23.02.2025 h 14.30): Casarano-Virtus Francavilla, Costa d’Amalfi-Francavilla in S., F. Andria-Ugento, Ischia-Nocerina, Manfredonia-Nardò, Martina-Brindisi, Gravina-Angri, Palmese-Fasano, Real Acerrana-Matera.

9ª GIORNATA (27.10.2024 h 14.30 – 02.03.2025 h 14.30): Fasano-Costa d’Amalfi, Francavilla in S.-Ischia, Nardò-Gravina, Manfredonia-F. Andria, Matera-Martina, Nocerina-Casarano, Angri-Palmese, Ugento-Real Acerrana, Virtus Francavilla-Brindisi.

10ª GIORNATA (03.11.2024 h 14.30 – 09.03.2025 h 14.30): Brindisi-Fasano, Casarano-Angri, Costa d’Amalfi-Manfredonia, F. Andria-Francavilla in S., Ischia-Nardò, Martina-Virtus Francavilla, Gravina-Ugento, Palmese-Matera, Real Acerrana-Nocerina.

11ª GIORNATA (10.11.2024 h 14.30 – 23.03.2025 h 14.30): F. Andria-Ischia, Francavilla in S.-Real Acerrana, Nardò-Casarano, Manfredonia-Gravina, Matera-Fasano, Nocerina-Martina, Angri-Brindisi, Ugento-Palmese, Virtus Francavilla-Costa d’Amalfi.

12ª GIORNATA (17.11.2024 h 14.30 – 30.03.2025 h 15): Brindisi-Matera, Casarano-Ugento, Fasano-Virtus Francavilla, Costa d’Amalfi-F. Andria, Ischia-Manfredonia, Martina-Angri, Gravina-Francavilla in S., Palmese-Nocerina, Real Acerrana-Nardò.

13ª GIORNATA (24.11.2024 h 14.30 – 06.04.2025 h 15): F. Andria-Real Acerrana, Francavilla in S.-Palmese, Nardò-Martina, Ischia-Gravina, Manfredonia-Casarano, Matera-Costa d’Amalfi, Nocerina-Fasano, Angri-Virtus Francavilla, Ugento-Brindisi.

14ª GIORNATA (01.12.2024 h 14.30 – 13.04.2025 h 15): Brindisi-Nocerina, Casarano-Francavilla in S., Fasano-Angri, Costa d’Amalfi-Ischia, Martina-Ugento, Gravina-F. Andria, Palmese-Nardò, Real Acerrana-Manfredonia, Virtus Francavilla-Matera.

15ª GIORNATA (08.12.2024 h 14.30 – gio. 17.04.2025 h 15): F. Andria-Casarano, Francavilla in S.-Martina, Nardò-Brindisi, Ischia-Real Acerrana, Manfredonia-Palmese, Gravina-Costa d’Amalfi, Nocerina-Virtus Francavilla, Angri-Matera, Ugento-Fasano.

16ª GIORNATA (15.12.2024 h 14.30 – 27.04.2025 h 15): Brindisi-Manfredonia, Casarano-Gravina, Fasano-Francavilla in S., Martina-F. Andria, Matera-Ugento, Palmese-Ischia, Real Acerrana-Costa d’Amalfi, Angri-Nocerina, Virtus Francavilla-Nardò.

17ª GIORNATA (22.12.2024 h 14.30 – 04.05.2025 h 15): Costa d’Amalfi-Angri, F. Andria-Palmese, Francavilla in S.-Brindisi, Nardò-Fasano, Ischia-Casarano, Manfredonia-Martina, Gravina-Real Acerrana, Nocerina-Matera, Ugento-Virtus Francavilla.

—

CAMPI DA GIOCO

ANGRI: “P. Novi”, Angri (SA)

BRINDISI: “Fanuzzi”, Brindisi

CASARANO: “G. Capozza”, Casarano (LE)

COSTA D’AMALFI: “P. Novi”, Angri (SA)

F. ANDRIA: “Stadio Degli Ulivi”, Andria (BAT)

FASANO: “Vito Curlo, Fasano (BR)

FRANCAVILLA IN S.: “N. Fittipaldi”, Francavilla in Sinni (PZ)

GRAVINA: “XXI Settembre – Franco Salerno”, Matera

ISCHIA: “Mazzella”, Ischia (NA)

MANFREDONIA: “Miramare”, Manfredonia (FG)

MARTINA: “G.D. Tursi”, Martina Franca (TA)

MATERA: “XXI Settembre – Franco Salerno”, Matera

NARDÒ: “Giovanni Paolo II”, Nardò (LE)

NOCERINA: “S. Francesco”, Nocera Inferiore (SA)

PALMESE: Comunale, Palma Campania (NA)

REAL ACERRANA: “Arcoleo”, Acerra (NA)

UGENTO: Comunale, Ugento (LE)

V. FRANCAVILLA: “Giovanni Paolo II”, Francavilla F. (BR)