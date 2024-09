LECCE – Gaspar e Ramadani in coro: “Grazie ai tifosi che ci hanno dato una grossa mano”

Kialonda Gaspar, eletto migliore in campo in Lecce-Cagliari, è felice per la prestazione personale e per la vittoria della sua squadra.

“Sono molto contento, è la prima vittoria in casa dopo due sconfitte consecutive, provo una felicità enorme, con questo tifo non posso che essere felice. Questa prima vittoria è molto importante, quando abbiamo perso due partite non eravamo i peggiori del mondo come ora non siamo i migliori. Sappiamo che ci attende un cammino lungo e difficile, ma ci prepareremo giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento per riuscire a raggiungere il nostro obiettivo. Grazie ai tifosi che nonostante le sconfitte hanno creduto in noi, mettono tanta allegria e meritano tanto”.

Anche Ylber Ramadani è stato uno tra i migliori in campo, forse a pari merito con Gaspar: “Lo avevo detto che il nostro campionato sarebbe iniziato col Cagliari, sapevo che avremmo vinto perché ho visto lo spirito e l’unità che c’è nello spogliatoio r questo ci piace molto. Grazie ai tifosi che hanno dato una grossa mano. Abbiamo saputo soffrire, non nera facile affrontare Atalanta, vincitore dell’Europa League, e Inter, campione d’Italia. Conoscevamo la loro forza ma non abbiamo fatto male. Contro il Cagliari, nonostante l’inferiorità numerica, abbiamo fatto un’ottima gara in cui potevamo segnare anche più gol”.