LECCE – Primavera sciupona a Empoli, il neo arrivato Mboko regala un punto in extremis

Uno degli ultimi arrivati, Yohan Mboko, regala al Lecce un pareggio in extremis a Empoli nella gara valida per la terza giornata del torneo di Primavera 1. L’attaccante belga di origini congolesi è stato abile a sfruttare un imperfetto rinvio in area empolese e a depositare alle spalle di Versari il gol dell’1-1 finale.

La gara, nel primo tempo, si era chiusa sullo 0-0 ma il Lecce si era divorato almeno due occasioni clamorose per passare in vantaggio, entrambe sciupate da Yilmaz. In avvio di ripresa, poi, la beffa dello svantaggio, firmata dall’empolese Bacci. Lentamente, la squadra di mister Scurto si è riorganizzata e sono state decisive anche le sostituzioni pensate dal tecnico dei salentini. Il punto guadagnato a Empoli permette ai giallorossi di salire a quota quattro, con una vittoria, un pari e una sconfitta in tre partite.

Nel prossimo turno, dopo la sosta, altra trasferta toscana, stavolta in casa contro la Fiorentina.

—

IL TABELLINO

EMPOLI-LECCE 1-1

RETI: 48′ Bacci (E), 90+2′ Mboko (L)

EMPOLI (4-5-1): Versari – Moray, Tosto, Rugani (46′ Bacci), Mannelli – El Biache, Huqi (88′ Bacciardi), Orlandi (81′ Cesari), Matteazzi, Majdandzic (81′ Pauliuc) – Konate (67′ Akpa-Chukwu). A disp. Poggiolini, Monaco, Falcusan, Lauricella, Olivieri. All. Birindelli.

LECCE (4-3-3): Rafaila – Ubani (71′ Minerva), Esposito, Pacia, Addo (81′ Pejazic) – Yilmaz (71′ Denis), Gorter, Kovac (56′ Van Driel) – Winkelmann, Bertolucci, Agrimi (56′ Mboko). A disp. Verdosci, Russo, Pehlivanov, Pantaleo, Perrone, Zanotel. All. Scurto.

ARBITRO: Caruso di Viterbo.

NOTE: amm. Ubani (L), Rugani (L), Scurto (L., all.). Rec. 2′ pt, 5′ st.