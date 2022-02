SERIE D/H – Ribaltone in vetta, il Cerignola scavalca il Bitonto. Il Fasano vola. I tabellini della 22ª

Il Bitonto cade fragorosamente sotto i colpi del Sorrento, mercoledì sconfitto dal fanalino di coda Matino, e perde la vetta della classifica a vantaggio del Cerignola che liquida il Nola e si porta a +2. Tengono bene Francavilla e Fasano (10 punti su 12 nelle ultime quattro), ma anche il Gravina, che passa e inguaia il Bisceglie. In zona rossa, sedicesima sconfitta stagionale per il Matino che ora vede scappare il San Giorgio (tre vittorie nelle ultime tre gare). Domenica prossima, altro scontro diretto da non fallire contro il Nola.

Riposo forzato per Casarano, Nardò e Brindisi

I tabellini della giornata numero 22, terza di ritorno:

BISCEGLIE-GRAVINA 2-3

RETI: 11′ pt Urquijo (B), 17′ pt Tuninetti (G), 43′ pt e 19′ st Diop (G), 5′ st Barletta (B)

BISCEGLIE (3-5-2): Martorel; Barletta, Marino, Urquiza; Rubino (39′ st Lorusso), Izco (22′ st Sandomenico), Coletti (8′ st Bottari), Ferrante (22′ st Fucci), Farinola; Coria, Urquijo. All. Cazzarò.

GRAVINA (3-5-2): Mascolo; Sgambati, Giglio, Di Modugno (25′ st Gelardi); Scalera (25′ st Rechichi), Chacon, Tuninetti, Scalisi (25′ st Bruno), Kharmoud; Diop (4′ st Musa Leigh), Krstevski (16′ st Tommasone). All. Summa.

ARBITRO: Stabile di Padova.

NOTE: espulso Marino (B) al 30′ st.

—

FASANO-LAVELLO 2-0

RETI: 45′ pt Capomaggio, 3′ st Losavio

FASANO (4-2-3-1): Ceka; Camara, Callegari, Gorzelewski, Bianco; Capomaggio, Lezzi (27′ st Bernardini); Losavio (23′ st Calabria), Corvino (30′ st Calemme), Gomes Forbes (30′ st Richella); Sosa (37′ st Battista). All. Danucci.

LAVELLO (4-3-3): Chironi; San Roman, Onraita, Di Fulvio, Massa; Caruso (15′ st Grande), Marcellino (18′ st Marrale), Dominguez; Tapia (28′ st Sessa), Basrak (15′ st Ouattara), Mercuri (30′ st Militano). All. Zeman.

ARBITRO: Romaniello di Napoli.

—

MOLFETTA-VIRTUS MATINO 5-0

RETI: 2′ pt Lobjanidze, 40′ pt e 44′ pt Genchi, 17′ st Gjonaj, 24′ st Kordic

MOLFETTA (3-4-3): Viola; De Gol, Panebianco, Lobjanidze; Giambuzzi, Guadalupi (18′ st Cardamone), traorè (35′ st Romio), Fedel; Genchi, Pozzebon (18′ st Kordic), Gjonaj. All. Bartoli.

VIRTUS MATINO (4-2-3-1): Leuci; Patronelli (30′ st D’Andria), Maxime Milongi, Mangione, Michel Gningue; Tarantino (25′ st Gramegna), Calò; Palmisano, Morra (1′ st Cimino), Monopoli; Stauciuc (11′ pt Ancora). All. Toma.

ARBITRO: Finzi di Foligno.

—

NOLA-CERIGNOLA 0-2

RETI: 24′ pt Achik, 3′ st Malcore

NOLA (3-5-2): Cappa; Cassandro, D’Orsi, D’Ascia; Togora (29′ st Corbisiero), Caliendo, Acampora, Ruggerio, Donnarumma; Coratella (37′ st Figliola), D’Angelo (32′ st Di Dato). All. De Stefano.

CERIGNOLA (4-3-3): Tricarico; Vitello, Allegrini, Sirri, Russo (25′ st Manzo); Giacomarro (38′ st Maltese), Agnelli, Botta (25′ st Basile); Achik (40′ st Tascone), Malcore, Loiodice (30′ st Ciccone). All. Pazienza.

ARBITRO: Dorillo di Torino.

NOTE: Espulso Caliendo al 42′ st (N).

—

ROTONDA-FRANCAVILLA 0-1

RETI: 15′ st Croce

ROTONDA (3-5-2): Polizzi; Ruano, Valerio (20′ st Ceesay), Sanzone; Valenti, Garritano (36′ pt Boscaglia), Palermo, Saverino (31′ st Rotella), Leone (46′ st Pichard); Ferreira da Luz (29′ st Gonella), Baldeh. All. Napoli.

FRANCAVILLA (3-5-2): Prisco; Ferrante, Russo, Nicolao; Cristallo (24′ st Vaughn), Melillo (42′ st Cabella), Ganci, Antonacci, Polichetti; nolè (33′ st De Marco), Croce. All. Ragno.

ARBITRO: Di Nosse di Nocera I.

NOTE: Espulso Ruano al 41′ st.

—

SAN GIORGIO-MARIGLIANESE 1-0

RETI: 38′ st Mancini

SAN GIORGIO (4-4-2): Bellarosa; Ruggiero, De Siena, Cassese, Sepe; Caprioli (41′ st Landolfo), Navas, Argento, Mancini; Varela, Scalzone (45′ st Imputato). All. Ambrosino.

MARIGLIANESE (4-3-3): Maione; De Giorgi (40′ st Tagliamonte), Varchetta, Pantano, De Angelis; Strazzullo (40′ st Prevete), Langella (45′ st Marzano), Aracri; Ragosta (17′ st Faiello), Esposito, Massaro (31′ st Rimoli). all. Sanchez.

ARBITRO: Acquafredda di Molfetta.

—

SORRENTO-BITONTO 4-1

RETI: 11′ pt Gargiulo (S), 2′ st Tedesco (S), 15′ st Petta (B), 36′ st Virgilio (S), 38′ st Ripa (S)

SORRENTO (4-3-3): Del Sorbo; Manco, Rizzo, Mansi (6′ st Cacace), Acampora; La Monica, Virgilio, Selvaggio (25′ st Petito); Tedesco (27′ st Cassata), Ripa, Gargiulo (25′ st Diop). All. Cioffi.

BITONTO (4-3-3): Lonoce; Turitto (1′ st D’Anna), Petta, Lanzollam, Radicchio; Riccardi, Manzo (31′ st Addae), Piarulli (1′ st Stasi); Santoro (31′ st Iadaresta), Lattanzio (42′ st Biason), Taurino. All. De Luca.

ARBITRO: Pistarelli di Fermo.

—

T. ALTAMURA-CASERTANA 3-1

RETI: 35′ pt Russotto (TA), 3′ st aut. Spina (C), 14′ st rig. Tedesco (TA), 15′ st Molinaro (TA)

T. ALTAMURA (3-5-2): Spina; Clemente (23′ st Ziello), Errico, Sall; Barg (30′ pt Simoni), Baradji (9′ st Casiello), Lucchese, Russotto (33′ st Manzari), Tazza; Tedesco, Molinaro (20′ st Abreu). All. Di Benedetto.

CASERTANA (4-3-3): Trapani; Rossi, Rainone, Salto, Colacicchi; Feola, Vicente, Maresca (35′ st Criscuolo); Sansone (17′ st Carannante), Favetta, Mansour (14′ st Vacca). All. Feola.

ARBITRO: Valentini di La Spezia.

NOTE: Espulsi Salto e Vicente al 12′ st e 4′ pt.

(rinviate Brindisi-Nocerina e Casarano-Nardò)

(foto: archivio Coribello/SalentoSport)