VIRTUS MATINO – Molfetta impietoso, i biancazzurri si fermano di nuovo

Pessimo risveglio per la Virtus Matino che non dà continuità alla bella vittoria infrasettimanale col Sorrento, prendendo cinque reti a Molfetta, al nono risultato utile consecutivo.

Gara sui binari biancorossi già al 1′ quando va in gol l’ex Casarano Lobjanidze. Di lì in poi è monologo molfettese che sfiora il raddoppio due volte con Gjonaj, poi con Guadalupi colpisce la traversa. Il secondo gol porta la firma di Genchi, minuto 41, così come il terzo. Per la Virtus, solo due tentativi di Monopoli, palla fuori, e Palmisano, tiro ribattuto sulla linea da Fedel.

La ripresa si apre con un tentativo di Palmisano su piazzato, con palla che sfiora il palo, poi il Molfetta dilaga con una splendida punizione di Gjonaj dai 25 metri, che fa il 4-0, e con Kordic, che, di tacco, mette il sigillo sul pokerissimo.

I biancazzurri restano ultimi in classifica con tre punti di distacco dal Brindisi (che ieri non ha giocato), con la zona playout, comunque, a otto punti. Domenica prossima, gara casalinga contro il Nola, confronto diretto con una concorrente per la salvezza.

IL TABELLINO

Molfetta, stadio “Paolo Poli”

domenica 6 febbraio 2022, ore 14.30

Serie D/H 2021/22 – giornata 22

MOLFETTA-VIRTUS MATINO 5-0

RETI: 1′ pt Lobjanidze, 40′ pt e 45′ pt Genchi, 17′ 2t Gjonaj, 24′ st Kordic

MOLFETTA (3-4-3): Viola; De Gol, Panebianco, Lobjanidze; Giambuzzi, Guadalupi (18′ st Cardamone), traorè (35′ st Romio), Fedel; Genchi, Pozzebon (18′ st Kordic), Gjonaj. All. Bartoli.

VIRTUS MATINO (4-2-3-1): Leuci; Patronelli (30′ st D’Andria), Maxime Milongi, Mangione, Michel Gningue; Tarantino (25′ st Gramegna), Calò; Palmisano, Morra (1′ st Cimino), Monopoli; Stauciuc (11′ pt Ancora). All. Toma.

ARBITRO: Finzi di Foligno.

NOTE: ammoniti Traore (M), Calò, M’Bengi (VM).

(foto: mister Antonio Toma – ph Coribello/SalentoSport)