ECCELLENZA/B – Il Martina ricomincia a marciare. Ugento flop, il Gallipoli F. lo appaia: i tabellini della 17ª

Il Martina si mette alle spalle lo scivolone di domenica scorsa contro il Maglie e riprende a macinare punti. Battuta la Virtus Mola di misura e i biancazzurri volano a +14 sulle due inseguitrici, Ugento e Gallipoli. La squadra di Salvadore perde la seconda partita di fila, anche per via di un paio d’espulsioni, e permette al Grottaglie di riassaporare la vittoria che mancava dall’undicesima giornata. Il Gallipoli s’impone di misura sul Castellaneta e aggancia l’Ugento al posto di vice capolista. Cade la Toma Maglie dopo otto risultati utili consecutivi: a Otranto decide Villani, per la De Cagna è il quarto risultato utile consecutivo. Successo di misura anche per il Ginosa sul Manduria; più largo quello del Massafra sul Racale, che ora annaspa al penultimo posto con 12 punti, raggiunto dal Grottaglie. Per Mitri, allenatore dell’Atletico, solo tre punti su cinque partite.

I tabellini della 17esima giornata del girone B di Eccellenza:

MARTINA-VIRTUS MOLA 1-0

RETI: 5′ st Barrera

MARTINA: Cocozza, Cappellari, Monteleone, Soldano (43′ st Giancola), Barrera, Fruci, Cerutti (39′ st Amatulli), Cannito (22′ st Teijo), Pinto (21′ st Gulic), Delgado, Ancora. All. Pizzulli.

VIRTUS MOLA: Garofalo, Colella, Scardicchio, Ngom, Difino, Amoruso, Capozzo (18′ st De Vito), Sisto, Pinto (41′ st Schirone), Falconieri, Dentico. All. Sisto.

ARBITRO: Colazzo di Casarano.

—

SAVA-OSTUNI 0-0

SAVA: Maraglino, De Gregorio, Greco, Aquaro, Fabiano, D’Arcante, D’Ettorre, Cimino, Giammarruco (34′ st Panariti), Zaccaria, Quarta. All. Sportelli.

OSTUNI: Schina, Molfetta, Damicis, Marino, Gazzoni, Chiochia, Marzio (23′ st Pizzolla), Giunta, Caruso, Faccini, Benedetti (43′ st Cardinale). All. Bruni.

ARBITRO: Lovascio di Molfetta.

—

DC OTRANTO-TOMA MAGLIE 1-0

RETI: 10′ pt Villani

DC OTRANTO: Caroppo, Plevi, Mancarella, Diarra, Signore, Piccinno (33′ st Valentini), Cisternino (41′ st Falco), Mariano, Tourè, Villani, De Luca. All. Manco.

TOMA MAGLIE: Esposito, Cavalieri (1′ st Tecci), Marcuccio (12′ st Maraschio), Cabrera, Pasca, Giovane, Negro, politi, Mosca (37′ st Romano), Flordelmundo, Facundo (12′ st Alemanni). All. Luperto.

ARBITRO: Paladini di Lecce.

—

GALLIPOLI F.-CASTELLANETA 1-0

RETI: 10′ st Itabel

GALLIPOLI F.: Russo, Monteduro, Piscopiello, De Leo, Solidoro, Hundt, Itabel (42′ st Cortese), Maiolo, Cascio, Medina (34′ st Sindaco), Santomasi. All. Oliva.

CASTELLANETA: Coletta, Hardes (40′ st Di Martino), Barulli (6′ st Tisci), Pinto (22′ st Stella), Martinez, Abate, Sardella, Russo, Pentimone, Moretti, Francia. All. Gamarro.

ARBITRO: Dicorato di Barletta.

—

UGENTO-GROTTAGLIE 1-3

RETI: 40′ pt Rodriguez Hurtado (U), 45′ pt e 45′ st Melono (G), 20′ st Malagnino (G)

UGENTO: De Luca, Carrozzo, Gubello, De Lorenzis, Lopez, Cicerello (22′ st Stefanizzi), Chirivì (35′ st Garzia), Pinto (49′ st Deligio), Navarro, Rodriguez Hurtado, Di Palma (25′ pt Galeandro). All. Salvadore.

GROTTAGLIE: Laghezza, Corbier, Venneri, pecora, Santoro, Danese, Caporusso (42′ pt Melono), Marchetti, Turco (42′ st Spagnulo), Malagnino, Otmani (33′ st Quaranta). All. Molino.

ARBITRO: Cianci di Bari.

NOTE: espulsi al 25′ pt De Lorenzis (U); al 25′ st Salvadore (all. U); al 35′ st Carrozzo (U).

—

S. MASSAFRA-RACALE 2-0

RETI: 3′ pt Vapore, 47′ st Cristofaro

MASSAFRA: Pizzaleo, Renna, Odone, Gori, Appeso, Carlucci, Venza, Cristofaro, Beltrame (46′ st Galeone), Girardi (37′ st Guarino), Vapore (37′ st Fonzino). All. Pizzonia.

RACALE: Reho, Reyes, Romano, Pirretti, Casalino, Fiore (44′ st Semola), Aprile, Silva, Ciriolo (18′ st Potenza), Castrì, Pennetta (23′ st Perez, 37′ st Corvaglia). All. Mitri.

ARBITRO: Limonta di Lecco.

—

GINOSA-MANDURIA 1-0

RETI: 3′ pt Fumai

GINOSA: Gallitelli, Scatigna, Bitetto, Guerra, Ola, De Palma, Pulpito, Romeo, Lovecchio (45′ st De Carlo), Fumai, Facecchia. All. Pizzulli.

MANDURIA: Russo, Pignatale, Coccioli, Napolitano, Dyeng, Ribezzi, Gomez T., Reilly, De Carvalho (13′ st Scarci), Goncalves, Lomartire (34′ st Gravili). All. Geretto.

ARBITRO: Albione di Lecce.

(foto: A. Villani, attaccante dell’Otranto, decisivo nel derby col Maglie – archivio ph Longo)