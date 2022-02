PROMOZIONE/B – CD Gallipoli, ormai è questione di tempo. Novoli, vittoria e secondo posto. I tabellini della 17ª

Prosegue il campionato tutto suo il Città di Gallipoli che passa d’autorità anche sul campo del Veglie portando a casa la sedicesima vittoria stagionale. Per la matematica promozione in Eccellenza, ormai, dovrebbe essere questione di un paio di settimane.

Il secondo torneo, quello per i playoff, vede il Novoli appaiare il Leverano in seconda piazza e scavalcare il Taurisano. Rallenta il Talsano, frenato in casa dall’Avetrana. Primo pareggio stagionale dopo 17 giornate per il Capo di Leuca che frena le ambizioni playoff del Tricase. A valalga il Brilla Campi nello spareggio salvezza contro lo Spartan Legend. Non giocata Galatina-Locorotondo.

I tabellini della 17esima del girone B di Promozione

VEGLIE-CD GALLIPOLI 0-4

RETI: 7′ pt Iurato, 40′ pt Caputo, 13′ st Sansò, 20′ st Legari

VEGLIE: Polito, Di Giulio, De Mauro, Lopez (8′ st Campioto), Gurau, Errico, De Lorenzis (42′ st Reuvers), Commendatore (36′ st Mignone), Mossolini, Lillo (39′ st Di Noi), Verri (23′ st Perlangeli). All. Politi.

CD GALLIPOLI: Passaseo, Schirosi (11′ st Barone), cardinale, Matere, Greco, Caputo (21′ st Carrozza F.), Legari (21′ st Portaccio), Sansò, Doukoure, Iurato (24′ st Negro), Muciaccia (11′ st Malerba). All. Carrozza A.

ARBITRO: Leopizzi di Lecce.

—

BRILLA CAMPI-P. SPARTAN LEGEND 5-2

RETI: 8′ pt Caravaglio (BC), 19′ pt, 39′ pt e 34′ st Resinato (BC), 2′ st rig. e 15′ st rig. D’Angelo (SL), 4′ st De Ventura (BC)

BRILLA CAMPI: Pendinelli, Longo (40′ st Della Giorgia), Iaia A., Iaia S., Tondo, De Ventura, Resinato (40′ st Macchia), Caravaglio, Podo (33′ st Carlà), Marti (44′ st Spedicato), Diop (40′ st Malerba). All. Patruno.

SPARTAN LEGEND: Giampetruzzi, Olindo, Perrone, Nazaro, Cardinale (30′ st Bruno), Pizzolla (30′ st Caracciolo), Dieng (25′ st Ciriello), D’Angelo, Camara S., Letizia, Sciacoviello (38′ st Camara I.). All. Passarelli.

ARBITRO: Carpentiere di Barletta.

—

TALSANO-AVETRANA 0-0

TALSANO Notaristefano, La Gioia, Giannotta, Grillo, Montervino, Franco, Galante (6′ pt Scarci, 9′ st Peluso S.), Bello, Peluso C., Mignogna, De Comite. All. Pettinicchio.

AVETRANA: Lamarina, Kofol, Maggio, Eleni (28′ st carluccio), Talò, Tamborrino, Sanyang, Gioia, Moscogiuri (28′ st Pasqua), De Luca, Lecce. All. Franco.

ARBITRO: Bellarte di Molfetta.

NOTE: espulso al 50′ st La Gioia (T) per gioco violento.

—

MELENDUGNO-NOVOLI 1-3

RETI: 13′ pt e 28′ st Delgado (N), 40′ pt Capone (N), 23′ st Chiffi (M)

MELENDUGNO; Nuzzaci, De Giorgi, Gurau, Longo (17′ pt Vergari), cretì, Magnolo, permeti (42′ st D’Alba), Nocco (33′ st Chiriatti), Chiffi, Fanigliulo (14′ st Conte), Giorgetti (25′ st Greco). All. Castrignanò.

NOVOLI: Isceri, Tarantino, Conte, De Blasi, Indirli, Capone, Palazzo (18′ st Cocciolo), Marasco (21′ st Franco), Massaro, Poleti, Delgado. All. Marangio.

ARBITRO: Racanelli di Bari.

—

TRICASE-CAPO DI LEUCA 0-0

TRICASE: Bibba, Mauro, Mastore, Rizzo (30′ st Conde), Citto, Silva, Orlando, Diallo (34′ st Moretto), Manisi, Rosafio (22′ st Zaminga), D’Amico (40′ st Munua). All. De Giuseppe.

CAPO DI LEUCA: Ciardo, Imperato, Frisullo (20′ st De Giorgi), Florio, Crisafulli, Desiderato, Pirelli (16′ st Inguscio), Ferraro, Ponzo, Monteduro, Greco (30′ st Trotta). All. Corvaglia.

ARBITRO: Troccoli di Bari.

—

TAURISANO-LEVERANO 0-0

TAURISANO: Potenza, Arnisi, Musio (14′ st Mele), Zilli, Ciurlia, Alessandrì (9′ st Gigante), Torsello (14′ st Vantaggiato), Galati, Luca, De Giorgi , Manganaro (31′ st Scarlino). All. Bray.

LEVERANO: Tramacere, De Giorgi, Muci (20′ st Capristo), Giannuzzi, De Carli, Elia, Puscio, Paiano (44′ st Caputo), pedone (39′ st Fonte), De Michele, Spennato (30′ st Kone). All. Renis.

ARBITRO: Cantoro di Brindisi.

(foto: festeggia il CD Gallipoli)