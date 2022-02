FEMMINILE – Lecce Women, ancora una goleada: con il Matera arriva il pokerissimo di vittorie

Dopo quelle col Crotone, con la Rever Roma, la fesca Bari, il Grifone Gialloverde, arriva la quinta vittoria di fila per il Lecce Women che travolge il Matera nel recupero dell’undicesima giornata del torneo di Serie C femminile. E’ stata un’altra vittoria con tanti gol, ben sei quelli realizzati dalle giallorosse, arrivata al termine di una partita combattuta contro un avversario che ha lottato fino al triplice fischio dell’arbitro Striamo di Salerno.

Tra le note liete anche il terzo clean sheet del portiere Sara Alexandersson, alla quarta presenza in giallorosso, oltre al primo gol in Serie C di Alessia Spedicato, classe 2006, leccese doc, e del talento statunitense Hanna Lech, classe 1998. Valentina Coluccia, 21 anni, ha realizzato il suo primo gol stagionale mentre Laura De Benedetto, 17 anni, è salita a quota due. Non poteva mancare il sigillo di capitan Serena D’Amico che ha aperto e chiuso le marcature con una doppietta che le consente di raggiungere quota 207 gol in campionato, tutti segnati con la maglia del Lecce.

“Sono contenta soprattutto per la squadra che, nell’occasione, è scesa in campo con tante ragazze nate negli anni 2006 e 2007 – ha sottolineato D’Amico -. Sono calciatrici con qualità importanti, di conseguenza hanno bisogno di giocare per migliorarsi. So bene che la prestazione della squadra sotto il profilo della qualità del gioco non è stata all’altezza del nostro reale valore però succede quando mancano pedine importanti e ci sono in campo tante giovani calciatrici. Personalmente darei anche un’altra chiave di lettura: il doppio vantaggio ottenuto dopo una decina di minuti di gioco inconsciamente ci ha fatto mollare. Ma sappiamo benissimo che questo non deve mai accadere. Ci servirà da lezione per il futuro”.

Nel futuro del Lecce Women c’è la prima giornata del girone di ritorno in cui le ragazze allenate da Vera Indino ospiteranno al comunale “La Torre” di Castrignano de’ Greci le calabresi del Coscarello Castrolibero Cosenza. Il match si giocherà domenica prossima alle ore 12.

—

IL TABELLINO

LECCE WOMEN-MATCH POINT MATERA 6-0

RETI: 9′ pt e 49′ st D’Amico, 11′ pt Coluccia, 18′ st Di Benedetto, 41′ st Spedicato, 47′ st Lech

LECCE WOMEN: Alexandersson; Coluccia (24′ st Ouacif), Felline, Bocchieri, Rollo (17′ st Pomes); Prambrant (41′ st Durante), Lech, De Benedetto; Marsano (26′ st Bisanti), D’Amico, Cazzato (34′ st Spedicato). A disp.: Crusafio, Jusanovic, Di Lorenzo. All.: Vera Indino.

MATCH POINT MATERA: Zangari, Calandro (24′ st Scalese), Calautti, Maddaluno, Finamore, Fiore, Montemurro Noemi, Lospalluto, Paolini, Predoi (41′ st Alla), Sesto (17′ pt Montemurro Natalia). Allenatore Giuseppe Lanzolla.

ARBITRO: Striamo di Salerno.

—

CLASSIFICA: Chieti 45 (g. 15) – Apulia Trani 37 (14), Res Roma 35 (14), Trastevere 32 (13), Lecce Women 24 (14), Crotone 22 (14), Independent 20 (15), Vis Mediterranea 20 (14), Aprilia R. 20 (13), MP Matera 18 (13), rever Roma 14 (15), Grifone G. 12 (15), Roma XIV 10 (14), Catania 9 (13), Fesca Bari 5 (14), E. Coscarello 3 (14).

*= gare da recuperare

Recupero (13 mar. giornata 12): Vis Mediterranea-Lecce Women

PROSSIMO TURNO (13 feb.): Aprilia Racing-Apulia Trani, Trastevere-Grifone G., Catania-Res Roma, Chieti-Independent, Crotone-Fesca Bari, Lecce Women-E. Coscarello, Roma XIV-MP Matera, Vis Mediterranea-Rever Roma.

(foto: Serena D’Amico col presidente Sticchi in occasione della premiazione per i 200 gol della capitana giallorossa)