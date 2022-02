SERIE B – Salta una panchina d’alta quota: Inzaghi verso l’esonero a Brescia

Il pareggio inatteso di Cosenza potrebbe costare, a sorpresa un po’ per tutti, il posto in panchina a Filippo Inzaghi che dovrebbe non essere più l’allenatore del Brescia.

Decisione che ha suscitato clamore quella del presidente delle Rondinelle Massimo Cellino, che, forse, nasconde un rapporto non proprio idilliaco tra i due, visto che, comunque, la squadra è terza in campionato a due punti dal Lecce capolista e che non perde da cinque partite.

Al suo posto, Celliino avrebbe scelto Diego Lopez, uno dei tecnici preferiti dal presidente del Brescia e già, in passato, anche sulla panchina della Leonessa, prima in sostituzione di Corini, poi di Delneri.