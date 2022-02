SERIE B – Coda, terzo errore dagli 11 metri. Giornata favorevole a Cremonese e Frosinone: i numeri della 21ª

La Lega di Serie B ha corretto, al ribasso, il conteggio dei gol realizzati da Gianluca Lapadula (attaccante in rotta col Benevento). L’ex Lecce passa da dieci a nove (controversa era la seconda rete del Benevento segnata a Crotone, poi assegnata come un autogol di Mulattieri dal sito ufficiale) e ciò significa che Massimo Coda e Gabriel Strefezza, la coppia delle meraviglie del Lecce, sono, anche loro, i capocannonieri del torneo dopo la 21esima giornata.

Certo, entrambi a Como hanno avuto la possibilità di incrementare il loro score, in particolare Coda, che, dal dischetto, ha colpito in pieno in palo a quattro minuti dalla fine. Per Coda si tratta del terzo errore dagli undici metri con la maglia del Lecce, dopo quelli dello scorso anno falliti a Cosenza e a Frosinone, su nove tirati, per una percentuale di realizzazione del 66%.

Sale a quota due reti, invece, Marcin Listkowski, già a segno nel recupero col Vicenza (oltre alla rete segnata con lo Spezia in Coppa Italia). La seconda di ritorno è stata particolarmente favorevole a Cremonese e Frosinone che hanno guadagnato punti su tutte le rivali, stanti i pareggi di Lecce, Pisa, Brescia, Benevento e Cittadella.

La classifica marcatori aggiornata dopo la 21esima:

9 RETI: Lapadula G. (Benevento), Strefezza G. (Lecce), Coda M. (Lecce);

8 RETI: Charpentier G. (Frosinone), Corazza S. (Alessandria), Falletti C. (Ternana);

7 RETI: Dionisi F. (Ascoli), Donnarumma A. (Ternana), Baldini E. (Cittadella), De Luca M. (Perugia), Dany Mota (Monza), Okwonwko O. (Cittadella), Cerri A. (Como);

6 RETI: Lucca L. (Pisa), Galabinov A. (Reggina), Mulattieri S. (Crotone), Colombo L. (Spal), Buonaiuto C. (Cremonese), Zerbin A. (Frosinone), Vazquez F. (Parma), Ciofani D. (Cremonese);

5 RETI: Gori G. (Cosenza), La Gumina A. (Como), Moreo S. (Brescia), Tello A. (Benevento), Maric M. (Crotone);

4 RETI: Di Mariano F. (Lecce), Bellemo A. (Como), Partipilo A. (Ternana), Montalto A. (Reggina), Mancosu M. (Spal), Sibilli G. (Pisa), Benedyczak A. (Parma), Insigne R. (Benevento), Proia F. (LR Vicenza), Meggiorini R. (LR Vicenza), Chiarello R. (Alessandria), Butic K. (Pordenone), Gatti F. (Frosinone);

3 RETI: Gargiulo M. (Lecce) e 31 giocatori;

DUE RETI: Majer Z. (Lecce), Listkowski M. e altri 46 calciatori;

UNA RETE: Tuia A., Dermaku K., Bjorkengren J., Rodriguez P., Gallo A. (Lecce) e altri 86 giocatori.

(foto: il rigore segnato da Coda a Buffon in Lecce-Parma del novembre scorso – ph Coribello/SalentoSport)