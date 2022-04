SERIE D/H – Recuperi: il Nardò a Marigliano, c’è lo scontro diretto salvezza San Giorgio-Bisceglie: programma e arbitri

Tra oggi e domani, nel girone H di Serie D, si recuperano due partite. Anzi, una e mezza. Alle 15 di oggi scenderà in campo il Nardò a Marigliano (Na) per giocare il secondo tempo della gara interrotta il 26 marzo scorso per infortunio dell’arbitro (29esima giornata). Sarà una gara in salita per il Toro che dovrà partire dal punteggio di 2-0, fissato dalla doppietta di Esposito, al 24′ e al 37′. Dirigerà la sfida il signor Monesi di Crotone.

Domani alle ore 15, poi, è in programma il recupero scontro diretto salvezza della 33esima giornata tra San Giorgio e Bisceglie. Arbitra il signor Migliorini della sezione di Verona.

Il girone H, nella sua interezza, ritornerà in campo mercoledì prossimo con la 35esima giornata.

Classifica: A. Cerignola 78; Francavilla 64; Bitonto 59; Fasano 56; Nocerina 52; Gravina 51; Casertana 50; Sorrento 48; Molfetta 46; Nola 44; Brindisi 43; Lavello 42; Altamura 41; Mariglianese e Casarano 40; Rotonda 38; Nardò e San Giorgio 35; Bisceglie 32; Virtus Matino 27.