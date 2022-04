SERIE C – Via ai playoff, per la Virtus Francavilla c’è il Monterosi: programma e arbitri del 1° turno

Prendono il via domani pomeriggio i playoff di Serie C 2021/22. Esordirà già nel primo turno la Virtus Francavilla di Roberto Taurino, reduce da una fase finale di campionato decisamente in ombra. L’avversario dei biancazzurri sarà il Monterosi Tuscia. Si giocherà alla Nuovarredo Arena in gara secca. In caso di parità al 90′, si qualificherà la Virtus per la miglior classifica conseguita nella stagione regolare. Nei due confronti di campionato, successi casalinghi per 1-0. La vincente di Virtus Francavilla-Monterosi se la vedrà con la vincente di Monopoli-Picerno, mercoledì 4 maggio.

Il programma e le designazioni arbitrali:

dom. ore 14.30

Lecco-Pro Patria: Marco Acanfora di Castellammare di S. (Bocca-Centrone; IV Ricci)

—

dom. ore 16

Pescara-Carrarese: Paolo Bitonti di Bologna (Regattieri-Renzullo; IV Di Marco)

—

dom. ore 16.30

Pro Vercelli-Pergolettese: Daniele Virgilio di Trapani (Dell’Orco-Toce; IV Pascarella)

—

dom. ore 17

Virtus Francavilla-Monterosi: Enrico Maggio di Lodi (Nasti-Cesarano; IV Longo)

—

dom. ore 17.30

Juventus U23-Piacenza: Claudio Panettella di Gallarate (Ravera-Pedone; IV Maranesi)

Gubbio-Lucchese: Giuseppe Collu di Cagliari (Porcheddu-Tempestilli; IV Giaccaglia)

Monopoli-Az Picerno: Alessandro Di Graci di Como (Voytyuk-Zezza; IV Cascone)

Foggia-Turris: Marco Monaldi di Macerata (Bonomo-Pressato; IV Luciani)

—

dom. ore 18

Ancona-Olbia: Francesco Carrione di Castellammare di S. (Nana Tchato-Pizzoni; IV Nicolini)