LECCE – Baroni all’assalto di Vicenza: “Carichi e vogliosi di fare punti anche per i tifosi assenti”. I convocati

E’ una vigilia di quelle sentite in casa Lecce, visto che domani i giallorossi a Vicenza si giocano il primo match point per far propria la promozione in Serie A. A presentare la gara del Menti è stato, come di consueto, mister Marco Baroni.

Innanzitutto il tecnico ha voluto chiarire la situazione legata al suo contratto con il club di via Costadura: “Quando sono arrivato a Lecce ci siamo dati un anno per conoscerci, ci siamo buttati a capofitto in questa avventura. Adesso, però, voglio pensare solo alla prossima partita. Sono uno abituato a concentrarmi sul lavoro e dare il meglio per il club attraverso questo approccio”.

A Vicenza sarà una gara con in palio punti pesanti: “Il calcio è competizione. Non siamo noi il problema del Vicenza, loro hanno un organico importante, sta a noi riuscire indirizzare nel modo giusto la partita, così come avvenuto in altre occasioni. Quello che abbiamo ora nella testa è fare punti, vogliamo trovare un risultato importante”.

Sull‘avversario: “Io guardo al Vicenza nelle due ultime gare hanno giocato delle partite con due sistemi di gioco differenti. Hanno delle motivazioni importanti, così come le abbiamo noi, dobbiamo sempre e solo pensare alla nostra pressione che deve avere attenzione e concentrazione ma soprattutto compattezza, questi determinano gli episodi”.

Infine, un messaggio ai tifosi: “Tutti dentro lo stadio non ci saremmo entrati perché i sostenitori del Lecce sono tantissimi e non solo qui nel Salento, ci dispiace per chi non riuscirà ad esserci ma per tutti vogliamo fare una prestazione per dare senso ed emozione ai nostri tifosi. Molte volte ci siamo riusciti. Abbiamo fatto un percorso straordinario”.

I CONVOCATI

PORTIERI: Plizzari, Bleve, Gabriel

DIFENSORI: Lucioni, Gendrey, Gallo, Barreca, Calabresi, Tuia, Dermaku

CENTROCAMPISTI: Gargiulo, Bjorkengren, Blin, Majer, Hjulmand, Helgason, Faragò (con il gruppo ma indisponibile)

ATTACCANTI: Ragusa, Coda, Listkowski, Strefezza, Rodriguez, Di Mariano, Asencio

Non convocati: Simic (inf.).