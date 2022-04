ECCELLENZA – Spareggio seconde, atto finale: in campo Corato e Sava

Mentre si attendono novità dal nuovo incontro di lunedì tra i dirigenti di Barletta e Martina, che dovrebbero trovare un accordo sulla sede e sull’orario dello spareggio che eleggerà la vincente tra i due gironi di Eccellenza e la conseguente squadra promossa direttamente in Serie D, domani pomeriggio si gioca la gara di ritorno dello spareggio tra seconde. In campo Corato e Sava alle ore 16 al “Vito Curlo” di Fasano. Si ripartirà dal successo per 2-0 della formazione tarantina di domenica scorsa.

Fischietto designato il signor Matteo Moncalvo di Collegno. Valgono le vecchie regole Uefa sui gol segnati in trasferta in caso di parità.