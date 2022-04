PROMOZIONE/B – Ultimi 90 minuti decisivi per playoff, playout e retrocessione diretta: programma e arbitri

Si chiude domani pomeriggio la stagione regolare del girone B di Promozione. A partire dalle 16.30 si giocano le gare della 26esima e ultima giornata. Sinora, l’unico verdetto ufficiale è la promozione in Eccellenza del Città di Gallipoli, ormai arrivata diverse settimane fa.

Novoli e Tricase sono sicure qualificate ai playoff (ai sud-salentini basta un punto per essere terzi); gli ultimi eventuali due posti se li contenderanno Talsano, Taurisano e Leverano. Taurisano-Talsano, quindi, sarà decisiva. Lo scontro diretto dell’andata fu appannaggio dei tarantini che s’imposero per 1-0.

Il Leverano riceverà lo Spartan Legend ormai salvo. Per sperare, i bianconeri devono battere i tarantini e sperare in un pari tra Taurisano e Talsano. Poche le possibilità del Locorotondo che deve vincere a Novoli per poi sperare in una serie d’incroci favorevoli.

Discorso salvezza: Avetrana e Veglie sono al sicuro. La retrocessione diretta se la giocheranno Galatina (che ospita il Veglie) e Capo di Leuca (che riceve l’Avetrana). Il Melendugno è ai playout e, con un pareggio, giocherebbe lo spareggio salvezza sul proprio campo.

Il programma e gli arbitri (dom. ore 16.30):

Atl. Tricase-CD Gallipoli: Giulio Quarta di Lecce (Mazzara-Tanisi)

Capo di Leuca-Avetrana: Giorgio C. De Benedictis di Bari (Conversa.Chiricallo)

Galatina-Veglie: Alessandro P. Carpentiere di Barletta (Romano-Nasca)

G. Melendugno-Brilla Campi: Alessandro Bellarte di Molfetta (Maiorano-Colapinto)

Leverano-P. Spartan Legend: Andrea Gioia di Brindisi (Torre-Defazio)

Novoli-V. Locorotondo: Salvatore Montanaro di Taranto (Sorgente-Carluccio)

Taurisano-Talsano: Marco S. Racanelli di Bari (Santo-Lanubile)

—

CLASSIFICA: CD Gallipoli 69; Novoli 44; Tricase 40; Talsano e Taurisano 37; Leverano 36; V. Locorotondo 35; Brilla Campi e P. Spartan Legend 31; Avetrana 29; Veglie 28; G. Melendugno 25; Capo di Leuca 22; Galatina 21.

(Nel girone A si gioca la finale playoff tra Foggia Incedit e Arboris Belli).