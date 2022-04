LECCE – Primavera spuntata a Bogliasco, s’impone la Sampdoria di misura

Cade il Lecce Primavera a Bogliasco contro la Sampdoria, impegnata nella corsa playoff. I giallorossi cedono di misura ai blucerchiati, non riuscendo a sfruttare dieci minuti più quattro di recupero finali in superiorità numerica (espulso Malagrida). La squadra di Vito Grieco è poco efficace ai 20 metri e non riesce a trovare l’imbucata giusta, nonostante l’impegno e la voglia di raggiungere il pareggio. A decidere la sfida, un gol di Bontempi al 58′.

Il Lecce rimane fermo a 37 punti al quartultimo posto ma ora il Genoa potrà superarlo qualora vincesse a Napoli. Ricordiamo che quartultima e terzultima si giocheranno i playout salvezza. Ormai retrocesse direttamente Spal e Pescara.

Gara durissima nella prossima giornata, quando, al Deghi Center, arriverà la Roma capolista.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-LECCE 1-0

RETI: 58′ Bontempi

SAMPDORIA (4-3-3): Saio; Migliardi, Bonfanti, Somma, Sepe (73′ Pozzato); Yepes, Paoletti, Bontempi; Malagrida, Di Stefano (90+1′ Chilafi), Montevago. A disp. Tantalocchi, Zorzi, Villa, Dolcini, Polli, Bianchi, Porcu, Bonavita, Musso, Conti. All. Tufano.

LECCE (4-3-3): Borbei; Nizet, Hasic, Lemmens, Daka (71′ Salomaa); Pascalau (71′ Torok), Vulturar (79′ Burnete), Mommo (79′ Piazza); Carrozzo, Berisha (59′ Macrì), Gonzalez. A disp. Samooja, Dima, Russo, Haakmat, Ciucci, Johannsson, Scialanga. All. Grieco.

ARBITRO: Gemelli di Messina.

NOTE: espulso Malagrida al 79′ per doppia ammonizione. Ammoniti Berisha, Pascalau, Yepes.