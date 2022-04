LIVE! LR VICENZA-LECCE, il tabellino

LR VICENZA – LECCE: 2-1

Serie BKT 2021/22, #37 – Stadio “R. Menti”, Vicenza LR VICENZA: Contini (28′ st Grandi), Bruscagin (28′ st Giacomelli), De Maio, Brosco, Maggio, Zonta (15′ st Meggiorini), Cavion (49′ st Dalmonte), Lukaku (34′ st Crecco), Da Cruz, Ranocchia, Diaw. A disp.: Pasini, Padella, Bikel, Boli, Cappelletti, Cester, Alessio. All.: Francesco Baldini.

LECCE: Gabriel, Gendrey (52′ st Calabresi), Lucioni, Dermaku, Gallo, Blin (34′ pt Helgason, 52′ st Rodriguez), Hjulmand, Gargiulo, Strefezza (37′ st Ragusa), Coda, Di Mariano (37′ st Listkowski). A disp.: Bleve, Plizzari, Tuia, Björkengren, Barreca, Majer, Asencio. All.: Marco Baroni.



Arbitro: Mariani di Aprilia.



Reti: 24′ st Strefezza (L), 45’+4′ st Diaw su rig.. (V), 45’+13′ st Ranocchia (V)



Note: Ammoniti: Lucioni, Diaw, Strefezza, Ragusa, Rodriguez. Rec. 3+14′. Gioco fermo per dieci minuti dopo il gol di Strefezza per lancio di oggetti in campo da parte della curva leccese.