SERIE D/H – Quattro gli squalificati dopo la 7ª giornata: il Giudice sportivo

Il Pisa, prossimo avversario del Lecce, perde il suo playmaker Mazzitelli. Dopo le gare della dodicesima giornata di Serie B, queste sono le decisioni del Giudice sportivo. CALCIATORI – Tre giornate per Dean Lico (Ascoli, per aver calciato con violenza il pallone sul volto di un avversario); una giornata per Gabriel Strefezza (Spal), Tom Van…