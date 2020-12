SERIE B – Il Giudice sportivo della 12ª giornata e il nuovo calendario della 16ª e 17ª

Il Pisa, prossimo avversario del Lecce, perde il suo playmaker Mazzitelli. Dopo le gare della dodicesima giornata di Serie B, queste sono le decisioni del Giudice sportivo.

CALCIATORI – Tre giornate per Dean Lico (Ascoli, per aver calciato con violenza il pallone sul volto di un avversario); una giornata per Gabriel Strefezza (Spal), Tom Van de Looi (Brescia), Nicola Bellomo (Reggina), Riccardo Brosco (Ascoli), Luca Mazzitelli (Pisa).

ALLENATORI – Una giornata di squalifica per Fabrizio Castori (Salernitana).

AMMENDE – 3.000 euro alla Reggina per responsabilità oggettiva (critica irrispettosa al direttore di gara da parte di una persona riconducibile alla società).

Intanto, la Lega B ha rimodulato il calendario della sedicesima e diciassettesima giornata, aggiornandolo così:

GIORNATA 16

mer. 30/12 h 15: Cittadella-Lecce, Pordenone-Reggiana, Reggina-Cremonese; h 16: Monza-Salernitana; h 17: Pisa-Frosinone; h 18: Empoli-Ascoli, LR Vicenza-V. Entella, Pescara-Cosenza, Spal-Brescia; h 21: Chievo-Venezia

GIORNATA 17

lun. 04/01 h 15: Cosenza-Empoli, Venezia-Pisa; h 16: Lecce-Monza; h 17: Ascoli-Reggina: h 18: Cremonese-Chievo, Frosinone-Spal, Reggiana-Pescara, Salernitana-Pordenone, V. Entella-Cittadella; h 21: Brescia-LR Vicenza