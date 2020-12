TENNIS – Riconoscimento europeo di grande prestigio per il Circolo Tennis Maglie

Arriva un altro importante riconoscimento per il Circolo tennis Maglie. Tennis Europe, ente europeo a cui fanno capo tutte le federazioni continentali, ha deciso di premiare il ds Antonio Baglivo “per la migliore organizzazione e promozione del tennis giovanile in Europa, come direttore del Torneo Internazionale Under 12 Trofeo Maglio del 2019”.

Tennis Europe premia l’organizzazione dell’evento per il notevole sforzo promozionale sulla stampa e sui social media, ma anche il rispetto dei requisiti organizzativi (ospitalità, trasporti, allestimento campo da gioco, staff tecnico-dirigenziale, ecc), che, per il Circolo Tennis Maglie, sono sempre stati al massimo livello.

Per il direttore del torneo, Antonio Baglivo: “Sono orgoglioso e ringrazio Tennis Europe per avermi assegnato questo prestigioso riconoscimento, che giunge al termine di un anno travagliato. Ci risolleva e pone il Circolo Tennis Maglie primo in Europa per la promozione del tennis giovanile europeo, secondo le linee guida di Tennis Europe. Premia il notevole lavoro che c’è dietro l’organizzazione di ogni evento internazionale che noi ospitiamo per il quale, come direttore, ne curo ogni aspetto e ruolo all’interno. La comunicazione e la promozione sono delegate al nostro socio e addetto stampa Fabio Massimo Conte il cui compito è stato fondamentale per raggiungere questo prestigioso traguardo. Inoltre, la nostra missione è sempre stata quella di promuovere il settore giovanile sviluppando un vivaio di giovani promesse del tennis, seguite da uno staff altamente qualificato e da una dirigenza molto attenta, per dare loro l’opportunità di crescere ed affermarsi nel mondo del tennis. Ovviamente un ringraziamento particolare al main sponsor «Maglio Arte Dolciaria», che, grazie al suo sostegno economico, ci permette di organizzare ad altissimo livello il torneo. Con orgoglio rivendichiamo, grazie all’importante vetrina del torneo, un importante contributo alla promozione in tutto il mondo della Città di Maglie, del territorio salentino e pugliese, con i relativi risvolti positivi sul piano sportivo, turistico e commerciale. Siamo felicissimi, infine, di ripagare la Federazione Italiana Tennis della fiducia accordataci nel segnalare a Tennis Europe il nostro circolo per l’assegnazione, oltre che del torneo Under 12, anche di altre manifestazioni di carattere europeo”.



Per il responsabile della comunicazione, Fabio Massimo Conte: “Tennis Europe ci ha dato l’opportunità di utilizzare strumenti personalizzabili secondo le loro linee guida. Con il loro logo abbiamo prodotto tantissimo materiale multimediale per i nostri canali social, sopratutto Facebook, Twitter e YouTube, che è stato molto apprezzato e scelto tra tutti quelli inviati dagli altri organizzatori di eventi in Europa. Inoltre siamo stati tra i pochissimi circoli del continente che hanno utilizzato un proprio canale YouTube per trasmettere, in diretta streaming, le finali del torneo. Come socio del Circolo Tennis Maglie sono orgoglioso di aver dato il mio contributo per il conseguimento del premio”.