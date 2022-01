SERIE D/H – Quattro rinvii e due cambi d’orario: il programma dell’ultima di andata

La Serie D prova a ripartire. A dir la verità, il massimo torneo dilettantistico italiano è ricominciato in settimana con la disputa di alcuni recuperi. Nel girone H, si è giocato quello tra Brindisi e Cerignola, chiuso con la quaterna dell’Audace (e la tripletta di Malcore).

Il Covid, comunque, rimane sullo sfondo: sono ben quattro i match rinviati a data da destinarsi per via delle rose decimate dai contagi. Tra le salentine, rimarrà a riposo forzato il Casarano, che avrebbe dovuto giocare ad Altamura. Fari puntati sul match del “Fanuzzi”, delicatissimo per la zona salvezza, tra le due squadre ultime in classifica, il Brindisi e la Virtus Matino. Chi perde è praticamente spacciato con un girone d’anticipo.

Molfetta-Nardò sarà un match tra due squadre che hanno chiuso il 2021 con dei buoni risultati: il Molfetta è imbattuto nelle ultime cinque; il Nardò, nelle ultime quattro (due vittorie e due pareggi). Bisognerà vedere come le squadre hanno superato il periodo di sosta forzata. Le incognite sono tante e su ogni campo. Per il Fasano, ci sarà la visita del lanciatissimo Gravina (quattro vittorie e un pari nelle ultime cinque).

Il programma e le designazioni arbitrali della 19esima giornata:

dom. ore 14.30

Brindisi-Virtus Matino: Francesco Zago di Conegliano (Rinaldi-Tragni)

San Giorgio-Casertana: Adil Bouabid di Prato (Dattilo-Mantella)

Nocerina-Bitonto: Emanuele Ceriello di Chiari (Chiavaroli-Jorgji)

Sorrento-Audace Cerignola: Nicolò Rodigari di Bergamo (Gennuso-Campanella)

—

dom. ore 15.30

Fasano-Gravina: Vittorio E. Teghille di Collegno (Caputo-Vitale)

Molfetta-Nardò: Gerardo Garofalo di Torre del Greco (Persichini-Maroni)

(Rinviate: Nola-Bisceglie, Francavilla-Mariglianese, Rotonda-Lavello, Team Altamura-Casarano)

—

CLASSIFICA: A. Cerignola*, Bitonto e Francavilla 37 – Gravina 32 – Fasano 30 – Casertana 29 – Nocerina e Lavello 27 – Sorrento e Mariglianese 25 – Molfetta 24 – Nardò 22 – Rotonda e Altamura 21 – Nola e Casarano 19 – Bisceglie 18 – San Giorgio 14 – Virtus Matino e Brindisi 9.

Da recuperare: A. Cerignola-San Giorgio