SERIE B – Cremonese, Pecchia: “Lecce squadra solida e esperta, noi possiamo giocarcela alla grande”

Alla vigilia del match del Via del Mare, in casa Cremonese ha parlato mister Fabio Pecchia: “Indisponibili? Non ne parlo, domani scenderà in campo la Cremonese, si giocherà 11 contro 11 e possiamo giocare alla grande. Il Lecce? Una squadra che ha il giusto mix, molto esperta, con giocatori di qualità e che ha un’identità precisa, è solida, molto forte in casa. A Roma ha giocato una grande partita, ma queste sono però delle sfide che la mia squadra deve voler affrontare con entusiasmo e voglia. Tanto più alto è il livello dell’avversario, tanto più entusiasmo ci deve essere. Non parlerei di scontro diretto ma di scontro entusiasmante, sarà una partita vibrante tra due squadre, per certi versi, molto simili. Loro già dallo scorso anno sono partiti per vincere il campionato e quest’anno stanno dando continuità. Sono lì, hanno perso pochissimo, ma non parlerei di scontro diretto perché vale sempre tre punti e ai fini della classifica è ancora presto. Cercheremo di fare una gara senza snaturarci, chi avrà più personalità, alla fine, la potrà spuntare. Rispetto alla gara d’andata ci arriviamo con un po’ d’esperienza in più, ma la nostra resta sempre la squadra più giovane del campionato. Il Lecce non credo che abbia aumentato il tasso d’esperienza che è già alto, Coda-Di Mariano-Strefezza sono calciatori già formati. Un pareggio? Ci prenderemo quello che ci darà il campo, vogliamo affrontare la partita e non subirla”.

(foto: F. Pecchia)