LECCE – Negativo uno dei due contagiati dal virus. Bleve, l’esito degli esami strumentali

È più serio del previsto l’infortunio occorso a Marco Bleve, nei primi minuti di Roma-Lecce di giovedì sera. Dagli esiti degli esami strumentali, infatti, è emersa una lesione muscolare di secondo grado al retto femorale della coscia destra, che costringerà il portiere ad almeno un mese di recupero. Un grattacapo in più per Marco Baroni che, in panchina, deve affidarsi, come secondi di Gabriel, ai due portieri della Primavera, Borbei e Samooja, al momento disponibili in quanto il loro campionato è fermo.

La buona notizia, però, arriva dai test anti-Covid effettuati in mattinata: uno dei due atleti riscontrati positivi nei giorni scorsi, si è negativizzato. Al momento, pertanto, ne rimane ancora uno.

Per domani, infine, l’Us Lecce fa sapere che la squadra scenderà in campo con la patch celebrativa, sulla manica raffigurante il nastrino del “Collare d’Oro al Merito Sportivo 2021”, onorificenza conferita dal Coni prima di Natale. La maglia con la patch sarà acquistabile, in edizione limitata, presso il Lecce Store.

(foto: M. Bleve, ph Coribello/SalentoSport)