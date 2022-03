SERIE D/H – I provvedimenti disciplinari del Giudice sportivo dopo la 26ª giornata

Le decisioni del Giudice sportivo dopo la 26esima giornata di Serie D girone H.

Gara Fasano-Bitonto (2-2): “Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa’ U.S. BITONTO CALCIO S.R.L. ai sensi dell’art.67 del C.G.S. si riserva

decisioni di merito”.

CALCIATORI – Quattro giornate per Riccardo Lattanzio (Bitonto); due giornate per Leonardo Taurino (Bitonto); una giornata di squalifica per Francisco Di Fulvio (Lavello), Roberto Farinola (Bisceglie), Gaetano Navas (San Giorgio), Antonello Giordano (Rotonda), Giorgio Bernardini e Mariano Del Col (Fasano), Diego Alfarano (Nardò), Moussa Baradji (T. Altamura), Mario Cappa (Nola), Alessandro Varchetta (Mariglianese).

ALLENATORI/STAFF TECNICO – Una giornata per Vincenzo Scafa (Sorrento).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 15-03-22 per Vincenzo Pappapicci (Bitonto).

(foto Coribello)