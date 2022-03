Eccellenza, Promozione, 1ª e 2ª Categoria: il Giudice sportivo, gare del 27.02.2022

Le decisioni del Giudice sportivo dopo le gare del 27 febbraio 2022 nei campionati dilettantistici pugliesi.

ECCELLENZA

CALCIATORI – Squalifica sino al 31-07-22 per Filippo Balzano (V. Trani, “Colpiva con uno schiaffo al volto un avversario; alla notifica del provvedimento di espulsione lanciava con violenza il pallone sulle gambe del Direttore di gara proferendogli frasi gravemente irriguardose. Successivamente si avvicinava con fare minaccioso all’Arbitro per tentare di aggredirlo, senza riuscirvi per l’intervento dei propri compagni di squadra e degli avversari e lo colpiva al volto con uno sputo, continuando a proferire frasi irriguardose. In seguito si accomodava in panchina rifiutandosi di uscire dal campo, costringendo i propri compagni ad allontanarlo per consentire la prosecuzione della gara”); per tre giornate, Marcello Iannacone (San Marco, “Espulso per proteste e comportamento irriguardoso nei confronti del Direttore di gara, al fine di evitare la notifica dell’espulsione si toglieva la maglia lanciandola a pochi metri di distanza proferendo frase gravemente irriguardosa nei confronti dell’Arbitro”); per una gara, Javier A. Maine (Vieste), Alessandro De Gregorio (Sava), Andrea F. Di Bari (UC Bisceglie), Andrea Grifa (San Marco), Richard Hurtado (Ugento), Francesco F. De Vito (Virtus Mola), Andrea Quacquarelli (Corato), Davide Olibardi (DB Trinitapoli), Paolo Procida (Sava), Ismael Diomande (DB Tribnitapoli), Luigi Feltre (San Severo), Luigi Zinetti (UC Bisceglie).

ALLENATORI – Squalifica sino al 03-04-22 per Giuseppe Menga (Vieste); sino al 10-03-22 per Sergio Quercia (UC Bisceglie).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 03-04-22 per Loris Bavone (Toma Maglie), Matteo Fredoni (San Marco).

AMMENDE – Una gara da giocare a porte chiuse per il Corato (“Propri sostenitori durante tutto l’arco della gara insultavano i calciatori avversari e in particolare il capitano di colore intonando almeno un paio di volte anche cori discriminatori. Inoltre gli stessi intonavano cori gravemente lesivi della dignità personale e discriminatori nei confronti del Direttore di gara”); 500 euro alla Toma Maglie (“Al termine della gara due soggetti estranei entravano negli spogliatoi proferendo all’indirizzo dell’Arbitro parole offensive, irriguardose e minacciose. Uno dei due seguiva l’Arbitro fino al proprio spogliatoio colpendo con un calcio la porta dello stesso, bloccandola e non consentendo al Direttore di gara di chiuderla. Pochi minuti dopo il predetto soggetto entrava nello spogliatoio arbitrale imputando all’Arbitro lo smarrimento di un documento di un calciatore, fatto rivelatosi infondato, e continuava a proferire frasi ingiuriose utilizzando il proprio telefono cellulare per riprendere i componenti della terna arbitrale”); 300 euro per il Corato (“Nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo un tifoso locale entrava nello spazio antistante gli spogliatoi da un cancello lasciato aperto, insultando tesserati avversari e creando una situazione di disordine presto sedata dall’intervento dell’Arbitro e di quello di alcuni dirigenti della squadra ospitante”).

—

PROMOZIONE

CALCIATORI (gare del 24/2): una giornata a Alessio Ciardo, Federico Caracciolo (Capo di Leuca), Gioacchino Garrapa, Alessandro Pascali (Galatina), Gianivano Palazzo (V. Locorotondo). (gare del 27/2): due giornate a Emanuele De Sandoli (Sport Lucera); una giornata a Alessandro Scialpi (CD Gallipoli), Marco Malerba (Galatina), Luigi Zilli (Taurisano), Agostino Mauro (Arboris Belli), Matarr Taal (Atl. Acquaviva), Francesco Indirli (Novoli), Alessio D. Pesce (Atl. Acquaviva), Alessandro Montemorra (Foggia Incedit), Vincenzo Nazaro (PS Legend).

ALLENATORI/STAFF TECNICO – Squalifica sino al 03-04-22 per Lorenzo Battaglia (Rutiglianese); sino al 17-03-22 per Giovanni Petrelli (Galatina); sino al 10-03-22 per Giuseppe Contaldo (Galatina), Enrico Lasalandra (Foggia Incedit).

AMMENDE – 500 euro al Galatina (“Propri sostenitori durante la gara facevano esplodere due bombe carta nel proprio settore e d accendevano due fumogeni senza conseguenze; durante l’intervallo lanciavano sul terreno una bottiglia di vetro vuota senza conseguenze; al termine della gara lanciavano verso l’area degli spogliatoi una bomba carta la cui esplosione causava forte mal di testa e dolore al Commissario di Campo senza necessità di ricorrere a cure mediche”); 250 euro al Polimnia (“Propri sostenitori accendevano un fumogeno sugli spalti senza conseguenze; dopo la segnatura di una rete lanciavano sul terreno di gioco palline di carta, piccoli contenitori di plastica, un pallone ed un accendino che colpivano senza conseguenze i tesserati avversari in panchina”); 150 euro al Novoli (due fumogeni e cinque petardi).

—

PRIMA CATEGORIA

Gara Soleto-Ruffano: 0-3 a tavolino (Soleto rimasto in 6 uomini al 2′ minuto).

CALCIATORI – Quattro giornate a Michele Galzarano (San Giorgio); tre giornate a Francesco Antonazzo (Monteroni), Emanuele Villani (Troia); due giornate a Marco Turi (Cursi), Federico Sgambati (Monteroni), Andrea De Pascalis (Monteroni), Luca Zoccano (Real San Giovanni); una giornata a Giorgio Gervasi (Cursi), Mohamed Ghazi (Monteroni), Leonardo Pascalicchio (FC Santeramo), Raffaele Marangiolo (Latiano), Riccardo Petrelli (Monteroni), Roberto Clemente (RS Crispiano), Benito M. Fracella (Salve), Andrea Libertini (Salve), Matteo Russo (Seclì), Gianmarco Costantini (Virtus Lecce), Gianluca Greco (Mesagne), Giuseppe Di Iorio (Real San Giovanni), Andrea Inguscio (Salve), Ibrahima Diouf (San Giorgio), Luca Tundo (Seclì), Samuel Ture (Zollino).

ALLENATORI/STAFF TECNICO – Squalifica sino al 28-04-22 per Daniele Manca (Monteroni).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 17-03-22 per Marco Ciccarese (Copertino).

—

SECONDA CATEGORIA

CALCIATORI – Due giornate a Danny Fanelli (CD Palo), Luca De Ninno (Elce), Mirko Finamore (G. Aradeo), Simone Biasco (Presicce Acquarica), Antonio Caliolo (San PIetro Vernotico), Angelo Fanelli (G. Palagiano), Fallou Thiobane (R. Refugees); una giornata a Vito F. Angione (F. Molfetta), Salvatore Rizzo (N. Andrano), Roberto Pastore (Arc. Triggiano), Davide Dongiovanni (CD Poggiardo), Massimiliano Lella (NT Cellamare), Andrea Nodriano (A. Fragagnano), Giuseppe Giodice (Civ. Conversano), Marco Forziati (Sp. Torre a Mare).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 15-03-22 per William Sabella (San Pietro Vernotico).

AMMENDE – 50 euro alla Fabrizio Miccoli e alla Nuova Andrano.