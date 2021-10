SERIE D/H – Molfetta-Brindisi apre i giochi della 6ª. Casarano-Matino, storico derby: il programma e gli arbitri

Al via questo pomeriggio alle 15, con Molfetta-Brindisi, la sesta giornata del girone H di Serie D. Sarà una settimana fitta d’impegni per le squadre di questo girone, giacché si ritornerà in campo già mercoledì per il turno infrasettimanale, per poi chiudere, domenica 24, il trittico di campionato.

In casa Brindisi, nelle ultime ore, si sono registrati gli arrivi di due elementi che potrebbero essere utili ai biancazzurri: Marian Galdean e Giacomo Zappacosta. L’obiettivo è di cancellare, quanto prima, lo zero in classifica che sta cominciando a diventare pesante.

Domani, poi, si completerà la giornata. Anche il Nardò cerca, disperatamente, una sterzata dopo aver racimolato solo un punto nelle ultime quattro partite: avversario di turno, per i granata, sarà la Casertana, sicaria del Casarano sette giorni fa. La partita più affascinante, specialmente per gli appassionati di calcio salentini, sarà lo storico derby tra Casarano e Virtus Matino, cittadine contigue geograficamente con storia e blasone dalla loro parte, che sono pronte a misurarsi sul campo e a dar vita a un confronto tutto da ricordare. Casarano e Matino non si sono mai incrociate, almeno a questi livelli: negli anni ’80, i primi gravitavano tra C2 e C1; i secondi erano, quasi stabilmente, nell’Interregionale (Campionato nazionale dilettanti, attuale D).

Questo il programma completo della sesta giornata, con le relative designazioni arbitrali:

sab. ore 15

Molfetta-Brindisi (Campagni di Firenze)

—

dom. ore 15

Bisceglie-Lavello (Giampietro di Pescara)

Casarano-Virtus Matino (Rodigari di Bergamo)

Fasano-Francavilla (Tona Mbei di Cuneo) – ad Alberobello

Nola-Bitonto (Cappai di Cagliari)

San Giorgio-Rotonda (Gavini di Aprilia)

Nardò-Casertana (Caruso di Viterbo)

Sorrento-Nocerina (Torreggiani di Civitavecchia)

—

dom. ore 16

Team Altamura-Mariglianese (Lascaro di Matera)

Gravina-A. Cerignola (Bozzetto di Bergamo)

—

CLASSIFICA: Francavilla 12 – Bitonto 11 – Nocerina e Lavello 10 – Casarano, Casertana e Gravina 9 – Fasano 8 – A. Cerignola e Sorrento 7 – V. Matino, Bisceglie e Nola 6 – Mariglianese 5 – Nardò, Molfetta e Team Altamura 4 – San Giorgio 2 – Brindisi 0 – Rotonda -1.

(foto: lo stadio ‘Capozza’ di Casarano)