SERIE C/C – Trasferte per Bari e Taranto, la Virtus Francavilla ospita il Catania: Il programma della 9ª giornata

Nel girone C di Serie C arriva la nona giornata di campionato. La capolista Bari non intende fermare la sua corsa e, sulla sua strada, ci sarà il Campobasso. I molisani arrivano da due vittorie consecutive, l’ultima ottenuta contro l’ostico Monopoli. La principale inseguitrice è il Catanzaro, distante dai galletti sei punti. I calabresi in questo turno ospiteranno il Taranto. La compagine ionica arriva da ben tre zero a zero di fila.

Ci sarà anche uno dei derby di Puglia, tra Foggia e Monopoli, entrambe reduci da una sconfitta. L’Andria invece ospiterà l’Avellino. I biancoazzurri, dopo l’avvento di Ginestra, cercano una scossa, mentre gli irpini invece non devono buttare via altri punti per non vedere allontanarsi ulteriormente le prime della classe. Oltre ai federiciani, anche il Messina ha cambiato il proprio allenatore. A Ezio Capuano il compito di risollevare le sorti della compagine sicula: il primo avversario si chiama Potenza. In Basilicata si giocherà un autentico scontro diretto per la salvezza.

La Virtus Francavilla non trova la vittoria da due turni e per riprendere la sua corsa dovrà superare il Catania. I siciliani sono reduci dal successo con la Juve Stabia. La compagine di Novellino invece affronterà in terra campana il Picerno, che arriva da ben tre sconfitte e che a Castellammare di Stabia si gioca già tanto. Il Monterosi, dopo due vittorie, cerca il tris con la Paganese. La formazione di Grassadonia arriva da due gare senza punti e cercherà di ottenere il massimo per quantomeno muovere la sua classifica. La Turris dopo la sconfitta rimediata col Bari, affronterà il Palermo, reduce dalla bella gara con il Foggia, vinta per tre a zero. Chiude il turno lo scontro salvezza tra Vibonese e Latina.

Tutte le gare della nona giornata si giocheranno domenica alle 14:30.

Il programma e le designazioni della nona giornata di campionato:

dom h 14:30

FOGGIA-MONOPOLI: Mario Cascone di Nocera Inferiore (Salvalaglio-Aniello; IV Di Graci)

CAMPOBASSO-BARI: Ermanno Feliciani di Teramo (Miniutti-Tinello; IV Frascaro)

CATANZARO-TARANTO: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Grasso-Bianchini; IV Maranesi)

FIDELIS ANDRIA-AVELLINO: Simone Galipò di Firenze (Zanellati-Piatti; IV Delrio)

JUVE STABIA-AZ PICERNO: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola (Di Maio-Munerati; IV Baratta)

MONTEROSI-PAGANESE: Nicolò Marino di Trieste (Severino-Fraggetta; IV Emmanuele)

POTENZA-MESSINA: Enrico Maggio di Lodi (Vitali-Pellino; IV Mallardi)

TURRIS-PALERMO: Filippo Giaccaglia di Jesi (Belsanti-Politi; IV Ursini)

VIBONESE-LATINA: Gianluca Grasso di Ariano Irpino (Orlando-Ferraioli; Virgilio)

VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA: Mario Davide Arace di Lugo di Romagna (Pascali-Toce; IV Rispoli)

CLASSIFICA: Bari 20 – Catanzaro 14 – Palermo, Turris, Taranto, Monopoli e Virtus Francavilla 13 – Foggia 12 – Juve Stabia, Avellino, Campobasso, e Paganese 11 – Catania e Monterosi 10 – Latina e Az Picerno 8 – Potenza 7 – ACR Messina e Fidelis Andria 5 – Vibonese 4