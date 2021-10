SERIE B – Ascoli, Sottil: “Grande rispetto per il Lecce. Dovremo fare una battaglia, siamo pronti”

In casa Ascoli, mister Andrea Sottil ha parlato in conferenza stampa del Lecce di Marco Baroni.

“Il Lecce è una corazzata, una squadra forte formata da ottimi calciatori. Abbiamo un grandissimo rispetto per il Lecce e per quello che sta facendo, ma noi siamo altrettanto pronti. Ci siamo allenati forte, con grande determinazione e anche rabbia perché avremmo potuto raccogliere più punti. Dovremo fare una battaglia, una partita di grande applicazione, determinazione e concentrazione, di intensità. Anche noi abbiamo le nostre armi e dobbiamo metterle in campo cercando di mettere in difficoltà l’avversario”.

Tra i convocati si rivede Sabiri, reintegrato in rosa dopo alcuni “mal di pancia” in sede di mercato estivo. Non fanno parte della lista Spendlhofer, per affaticamento muscolare, e Buchel, squalificato.

PORTIERI: 13 Guarna, 1 Leali

DIFENSORI: 24 Avlonitis, 6 Baschirotto, 33 Botteghin, 3 D’Orazio, 5 Felicioli, 15 Quaranta, 2 Salvi, 4 Tavcar

CENTROCAMPISTI: 32 Caligara, 8 Castorani, 18 Collocolo, 21 Donis, 27 Eramo, 37 Maistro, 10 Sabiri, 30 Saric

ATTACCANTI: 26 Bidaoui, 40 De Paoli, 9 Dionisi, 31 Fabbrini, 11 Iliev, 7 Petrelli

(fonte: ascolicalcio1898.it – foto: A. Sottil, archivio SS)