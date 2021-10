ECCELLENZA – Gallipoli Football-Martina è il clou: programma, variazioni e arbitri della 6ª giornata

Capitolo sesto del girone B di Eccellenza pugliese alle porte. Ugento e Martina, capoclassifica a pari punti e a punteggio pieno, sono attese dagli impegni contro il Racale e il Gallipoli Football. Racale-Ugento si giocherà all’Heffort di Parabita per l’indisponibilità del “Basurto”; al “Bianco”, poi, si sfideranno due delle favorite alla vittoria del girone. Gallipoli e Martina, insieme a Ugento e Ginosa, sono le squadre ancora imbattute. Il Sava, terza forza del gruppo, proverà a approfittare di eventuali passi falsi delle prime, andando a far visita al Manduria per un sentitissimo derby. Altro derby tarantino sarà quello tra Castellaneta e Ginosa. Completano il programma: Maglie-Massafra, Ostuni-Grottaglie e Mola-Otranto.

Il programma e le designazioni arbitrali:

dom. ore 15.30

Toma Maglie-S. Massafra: Aratri di Bari (Magnifico-Prigigallo)

Atl. Racale-Ugento: Valentini di Brindisi (Moschettini-Spedicato) – a Parabita

Castellaneta-Ginosa: Paladini di Lecce (Battista-Scorrano)

Gallipoli F.-Martina: Lacerenza di BArletta (Grimaldi-Miccoli)

Manduria-Sava: Cipriani di Molfetta (Spalierno-De Marzo)

Ostuni-AEL Grottaglie: Cerea di Bergamo (D’Ambrosio-Tangaro)

V. Mola-DC Otranto: Ancona di Taranto (Vitobello-Favilla) – a Castellana Grotte

CLASSIFICA: Ugento e Martina 15 – Sava 12 – Ginosa e Gallipoli F. 9 – Castellaneta e DC Otranto 8 – Grottaglie, Racale e Manduria 4 – Toma Maglie e Massafra 3 – Ostuni e Virtus Mola 1.

—

GIRONE A: Atl. Vieste-Manfredonia (Branzoni di Mestre), Borgorosso M.-AT San Severo (Raimondo di Taranto), Canosa-Barletta (Albione di Lecce), Corato-DB Trinitapoli (Montanaro di Taranto), Real Siti-San Marco (Santinelli di Bergamo), UC Bisceglie-Orta Nova (Dicorato di Barletta), V. Trani-C. di Mola (De Pinto di Bari).

CLASSIFICA: Barletta 15 – Corato 12 – Trinitapoli 11 – C. di Mola e San Severo 10 – UC Bisceglie 9 – Orta Nova e Manfredonia 7 – Vieste, San Marco e Borgorosso M. 4 – Real Siti 3 – Vigor Trani 2 – Canosa 0.