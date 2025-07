SERIE D/H – Mercato: tutte le ufficialità di Fasano, Martina, Nardò e Virtus Francavilla

(aggiornato al 16.07.2025)

FASANO

Allenatore: Luigi Agnelli (nuovo)

Ufficialità: Vincenzo Corvino (A, 1991, ric.), Nicola Pinto (A, 2000, V. Francavilla), Claudio Tangorre (D, 2003, ric.), Manuele Penza (C, 2006, ric.), Salzano (C, 1991, Gelbison), Raoul Lombardo (P, 1994, ric.), Pierfranceco Vecchione (C, 1999, Sarnese), Bruno Ignacio Barranco (A, 1997, Reggina), Nicola Loiodice (A, 1992, Casarano), Stefano Molinari (D, 2000, Varese), Soufiane Lagzir (A, 1994, Sarnese), Alexandru Bogdan Sauciuc (A, 2002, Gravina), Matteo Maccioni (C, 2004, Varese)

—

MARTINA

Allenatore: Giuseppe Laterza (nuovo)

Ufficialità: Endri Zenelaj (C, 2003, ric.), Roberto De Angelis (C, 2001, ric.), Alex Dieng (D, 2002, ric.), Mattia Mastrovito (C, 2005, ric.), Angelo Mancini (D, 2003, ric.), Agustin Llanos (D, 1999, ric.), Shavy Resouf (A, 2002, ric.), Lorenzo Ievolella (A, 2004, ric.), Sebastian Prinz (C, 1998, Sambiase)

—

NARDÒ

Allenatore: Fabio De Sanzo (ric.)

Ufficialità: Michele Fornasier (D, 1993, ric.)

—

VIRTUS FRANCAVILLA

Allenatore: Tommaso Coletti (ric.)

Ufficialità:, Ignazio Battista (A, 1997, Fasano), Angelo Bonavolontà (C, 2000, ric.), Momar Diop (A, 2005, ric.), Simone Bolognese (C, 1999, ric.), Angelo De Crescenzo (C, 2006, ric.), Gianmarco Rizzo (D, 1994, Casarano), Bruno Paladini (D, 1997, Sancataldese), Roberts Aspits (P, 2006, Gelbison), Emmanuele Tedesco (A, 1998, FC Francavilla), Sebastiano Longo (A, 1998, Siracusa), Francesco Pitarresi (C, 1990, Gelbison)