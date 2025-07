DILETTANTI – FC Taranto 1927, ritirata l’affiliazione alla Figc: gli scenari possibili

Nel Comunicato 43/a della FIGC si revoca l’affiliazione della società Taranto F.C. 1927 S.r.l.. Questo come atto dovuto in seguito alla dichiarazione di liquidazione giudiziale della società pronunciata al Tribunale di Taranto, preso atto dell’impossibilità, da parte dell’ex presidente del club rossoblù Massimo Giove, di saldare la parte debitoria di 600mila euro risalente alla scorsa stagione. In questa ipotesi, comunque, il club sarebbe dovuto ripartire dalla Seconda Categoria e con tre punti di penalizzazione.

Ora a Taranto si spera che un nuovo imprenditore o una nuova cordata di imprenditori vogliano prendere in mano le sorti del calcio cittadino. Si puntava sull’azione del sindaco della città, Piero Bitetti, che, però, in seguito ad altri eventi (la faccenda Ilva e la contestazione subita da alcuni manifestanti) ha deciso di rimettere il proprio mandato. La sua ex Giunta ha comunque pubblicato un bando per raccogliere manifestazioni d’interesse da parte di soggetti potenzialmente interessati a far rinascere il calcio nella città ionica. Il bando scadrà alle ore 17 dell’11 agosto prossimo.

La prospettiva, qualora si completi l’iter in tempo, è di inserire il nuovo Taranto nella griglia di partenza dell’Eccellenza pugliese 2025/26, con allargamento a 20 squadre. Intanto, il 1° agosto prossimo scadrà il termine ultimo (perentorio) per il perfezionamento delle iscrizioni delle aventi diritto al prossimo torneo di Eccellenza (e di Promozione). Quattro le squadre che hanno inoltrato domanda di iscrizione al campionato di Eccellenza: Maglie, Brilla Campi, Manduria e Virtus Mola. Tra di esse, al primo posto per un eventuale ammissione in Eccellenza c’è il Brilla Campi come perdente dei playout di Eccellenza 2024/25; quindi la Virtus Mola come miglior vincitrice dei playoff di Promozione, poi il Manduria e quindi il Maglie.