UGENTO – Si riparte nel segno della continuità: confermati i dirigenti Vadacca e Cazzato

Per il secondo anno consecutivo, Massimiliano Vadacca sarà il responsabile dell’area tecnica, mentre Roberto Cazzato ricoprirà il ruolo di direttore generale dell’Ugento Calcio. La società, guidata dal presidente Massimo De Nuzzo, punta sulla loro esperienza e professionalità per affrontare una stagione impegnativa.

Vadacca, ex calciatore e allenatore con un passato importante in piazze come Tricase e Manfredonia, ha già mostrato le sue qualità dirigenziali a Ugento. Forte il legame con il mister David Di Michele e lo staff tecnico. «Il mio impegno per i colori giallorossi sarà totale», ha dichiarato.

Anche Cazzato, dirigente con esperienze a Casarano e Gallipoli, con un master in Sport Business Management, sarà una risorsa chiave sul piano organizzativo: «C’è voglia di fare calcio con serietà. La conferma di Vadacca rafforza la nostra identità e le ambizioni comuni».