LECCE – Ufficiali le cessioni di Baschirotto e Burnete: i dettagli

Da oggi il gruppo-squadra Lecce è meno numeroso. Sono infatti ufficiali le cessioni di Federico Baschirotto alla Cremonese e di Rares Burnete alla Juve Stabia.

La cessione dell‘ex capitano giallorosso si è concretizzata nella giornata di ieri, quando c’è stata un’accelerazione alla trattativa tra il club salentino e la Cremonese. Il difensore lascia Lecce dopo esattamente tre anni e tre stagioni di Serie A, centrando sempre l’obiettivo salvezza, scendendo in campo in 116 partite ufficiali tra Serie A e Coppa Italia, segnando cinque gol (tre nella prima, zero nella seconda, due nella terza) e producendo tre assist. “Baschi”, attraverso il suo profilo Instagram, ha salutato così il popolo salentino: “Cara Us Lecce, mi hai permesso di realizzare il sogno di ogni calciatore e te ne sarò sempre grato. Ho cercato di ripagare la fiducia della società e l’amore della tifoseria sudando la maglia, ogni giorno. Spero di esserci riuscito. Di certo resta la condivisione di un traguardo storico vissuto insieme. Il mio più sincero ringraziamento va, personalmente, a ciascun membro della splendida famiglia giallorossa, dal presidente al più giovane dei tifosi. Federico”. Non sono state comunicate ufficialmente le cifre della compravendita che, comunque, dovrebbe aggirarsi attorno ai tre milioni. Il Lecce si riserva una percentuale, non dichiarata, sulla futura rivendita del calciatore a terzi.

Per Burnete, invece, cessione in prestito secco alla Juve Stabia, prima avversaria ufficiale del Lecce nel turno di Coppa Italia previsto per la sera di Ferragosto al Via del Mare. Sarà un’occasione importante, per l’attaccante rumeno classe 2004, per giocare e per mettersi in mostra in un campionato formante come la Serie B. Burnete, nelle ultime due stagioni, a Lecce non ha praticamente mai giocato: cinque spezzoni nella scorsa stagione in prima squadra e una trentina di presenze in Primavera due stagioni fa, con dieci gol in campionato e tre assist.