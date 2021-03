SERIE D/H – Mercato ancora attivo in una settimana senza respiro: programma e arbitri della 20ª

Settimana senza respiro per le squadre del girone H di Serie D. Ancora Covid, purtroppo, protagonista: altri due match sono stati rinviati: Team Altamura-Picerno e Gravina-Real Aversa. A proposito di Picerno: i lucani, nelle scorse ore, inaspettatamente, hanno esonerato il loro tecnico Ciro Ginestra. Fatale per lui la sconfitta subita con il Nardò.

Nel programma della ventesima giornata, la capolista Casarano affronterà il Fasano in terra brindisina. Entrambe le compagini arrivano da un 4-0, rispettivamente, al Portici e al Sorrento. Gli uomini di Feola necessitano di continuità, quella che serve per spiccare definitivamente il volo. Il Fasano spera di continuare la marcia intrapresa, per uscire dalla sabbie mobili ed essere più al sicuro. Sarà della partita anche l’ultimo arrivato in casa biancazzurra, il centrocampista calabrese Fabio Medori, reduce dall’esperienza al Città di Sant’Agata in Serie D girone I e con un discreto curriculum tra terza e quarta serie.

Il Taranto, dal canto suo, vuole dare delle risposte. Sebbene sia arrivata una sconfitta, con il Bitonto gli ionici hanno disputato una buona prestazione, senza però concretizzare le occasioni avute. La squadra di Giuseppe Laterza sfiderà, allo Iacovone la Puteolana, fanalino di coda del raggruppamento. Il tecnico rossoblù potrà contare, inoltre, su due nuovi innesti: Leandro Versienti, esterno destro in uscita dal Casarano, e Gennaro Zagari, portiere classe 2001. Saluta il gruppo Alberto Acquadro che andrà a vestire la casacca dell’Acr Messina.

Tornando al calcio giocato, il derby più sentito di giornata è sicuramente quello tra Nardò e Brindisi. Le due squadre vivono stati d’animo profondamente differenti. I neretini sono più che soddisfatti della propria stagione e adesso possono addirittura sognare. I biancoazzurri – che si sono rinchiusi nel silenzio stampa alla ricerca di concentrazione – invece sono sprofondati in classifica e ora hanno bisogno di punti, per non complicare definitamente la propria stagione.

Il Bitonto, reduce dalle buone prove delle settimane scorse, andrà a Molfetta, dove i padroni di casa non hanno mai perso. I biancorossi, infatti, stanno costruendo la propria salvezza tra le mura amiche. Altro derby tutto barese, che sicuramente varrà tanto per la classifica. L’Andria torna al Degli Ulivi dopo il pareggio di Cerignola. I biancoazzurri sperano di continuare il loro bel campionato, ma, sulla loro strada, incontrano un Sorrento che mira a riscattarsi dopo la brutta figura di mercoledì. Il Cerignola andrà in terra lucana, ospitato dal Francavilla. Gli uomini di Lazic non vincono da ben sette gare e dopo un buon inizio di stagione, sono al ridosso della zona playout. Chiude il turno l’incontro tra Portici e Lavello.

Il programma e le designazioni della ventesima giornata di campionato:

dom. ore 14.30

FASANO-CASARANO: Domenico Castellone di Napoli (Maione-Gregorio)

FIDELIS ANDRIA-SORRENTO: Gianluca Catanzaro di Catanzaro (Brunozzi-Barcherini)



FRANCAVILLA-CERIGNOLA: Deborah Bianchi di Prato (Mascali-Varano)



MOLFETTA-BITONTO: Stefano Foresti di Bergamo (Di Bartolomeo-Gentile)



NARDÒ-BRINDISI: Edoardo Papale di Torino (Raccanello-Serra)



PORTICI-LAVELLO: Aleksandar Djurdjevic di Trieste (Vagheggi-Pulcinelli)



TARANTO-PUTEOLANA: Michael Poto di Mestre (Santi-Messina)

GRAVINA-REAL AVERSA e TEAM ALTAMUA-PICERNO rinviate per Covid a data da destinarsi.

—

CLASSIFICA: Casarano** 32 – Nardò 31 – F. Andria* 30 – Az Picerno* 29 – Taranto***, Lavello* e Bitonto* 28 – T. Altamura** 27 – Molfetta*** 25 – Sorrento*** 24 – A. Cerignola e Aversa 21 – Francavilla 19 – Brindisi** e Fasano 18 – Portici*** 15 – Gravina**** 14 – Puteolana** 12

*= una partita in meno

(in foto: Nardò-Brindisi dello scorso anno – ©SalentoSport)