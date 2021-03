SERIE C/C – Sabato ricco di anticipi, con due derby di Puglia su tutti: il programma e gli arbitri della 27ª

Giornata d’importanti derby di Puglia la ventisettesima del girone C di Serie C che partirà ufficialmente alle ore 12.30 con Viterbese-Palermo. Sabato ricco di appuntamenti: alle 15 si giocano, tra gli altri, Virtus Francavilla-Monopoli e Bari-Foggia. I biancazzurri, a secco di vittorie da quattro turni, ricevono il Monopoli, staccato di tre punti e reduce dal successo interno, di misura, contro la Cavese. La squadra di Trocini, che non trova la via del gol da quattro turni, ha la necessità di un cambio di rotta per non perdere ulteriore terreno dalla decima posizione in classifica, l’ultima che vale il treno dei playoff. All’andata, fu sonante vittoria per la squadra degli Imperiali: 1-3, con reti di Sparandeo, Perez e un’autorete di Bastrini, a ribaltare l’iniziale vantaggio di Zambataro.

Di grande fascino anche il derby del Nord della Puglia: il Bari, del neo allenatore Massimo Carrera, riceve al San Nicola il Foggia di Marco Marchionni, reduce da tre sconfitte consecutive e desiderosa di lasciare il segno.

Il programma e le designazioni arbitrali della 27esima giornata:

sab. ore 12.30

Viterbese-Palermo: Adalberto Fiero di Pistoia (Pedone-Tinello; Galipò)

—

sab. ore 15

Cavese-Potenza: rinviata per Covid a data da destinarsi

Virtus Francavilla-Monopoli: Federico Fontani di Siena (Fontemurato-Catucci; Cascone)

Catanzaro-Ternana: Claudio Panettella di Gallarate (Stringini-Vettorel; Centi)

Bari-Foggia: Ermanno Feliciani di Teramo (Buonocore-Pragliola; Pashuku)

—

sab. ore 17.30

Bisceglie-Juve Stabia: Davide Di Marco di Ciampino (Tempestilli-D’Ilario; Perri)

Turris-Casertana: Daniele De Tommaso di Rimini (Porcheddu-Collu; Tomasi)

—

dom. ore 15

Vibonese-Catania: Alessandro Di Graci di Como (Centrone-Laudato; Carrione)

—

dom. ore 17.30

Teramo-Paganese: Luca Cherci di Carbonia (Lalomia-Madonia; Capriuolo)

–

CLASSIFICA: Ternana 62 – Avellino 50 – Bari 46 – Catanzaro 41 – Catania 39 – Foggia 36 – Teramo 35 – Juve Stabia 34 – Palermo e Casertana 33 – Virtus Francavilla 30 – Viterbese 29 – Turris 28 – Monopoli 27 – Vibonese e Paganese 23 – Potenza 21 – Bisceglie 20 – Cavese 16.

(foto: un Virtus Francavilla-Monopoli di qualche anno fa)