VOLLEY B/m – Baldari e Ferenciac trascinano il Casarano. Turi ko, ora c’è il Leverano

Missione compiuta per la Leo Shoes Volley Casarano che centra il quarto successo consecutivo da tre punti, regolando il Turi in tre set (25-15, 25-14, 26-24).

Poco da fare per i ragazzi di mister Difino, al cospetto di una compagine, quella rossazzurra, in serata di grazia con Baldari sopra le righe accompagnato da un altrettanto ottimo Ferenciac.

Consci della difficoltà del match, i rossoazzurri sono scesi in campo con la giusta concentrazione e cattiveria agonistica, partendo in sordina nelle battute iniziali per poi salire nettamente di livello da metà del primo set in poi quando hanno regalato una pallavolo spettacolare. I primi due set sono scivolati via in pochi minuti: facendo registrare ottime percentuali in quasi tutti i fondamentali, la Leo Shoes Casarano ha imposto il proprio gioco mettendo alle corde un arrendevole Turi (25-15, 25-14).

Nel terzo parziale i rossoazzurri (con in campo Tellez al posto di Zanettin) hanno avuto uno buono sprint iniziale che li ha portati avanti di quattro lunghezze (15-11), poi annullate quando Muscarà e compagni hanno deciso di complicarsi la vita da soli. Nelle battute finali sono stati sempre i padroni di casa ad avere la meglio (26-24) chiudendo la pratica in proprio favore grazie all’attacco vincente di Ferenciac. Prossimo appuntamento, domenica 7 marzo, contro la corazzata Leverano per un match che vale il primato.

—

SERIE B MASCHILE GIRONE I2

Risultati (giornata n. 6): Casarano-Turi 3-0 (25-15, 25-14, 26-24), Taviano-Matervolley 3-1 (26-28, 25-16, 25-18, 25-21), Galatone-Leverano 0-3 (16-25, 17-25, 22-25).

Classifica: Leverano 18 – Casarano 15 – Taviano 12 – Turi 6 – Galatone 2 – Matervolley 1.

Prossimo turno (giornata n. 7): Turi-Taviano (06/03 ore 18.30), Matervolley-Galatone (06/03 ore 16.30), Leverano-Casarano (07/03 ore 18).