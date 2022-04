SERIE D/H – Matino contro lo scoglio Cerignola. In casa Nardò e Casarano. C’è un rinvio: programma e arbitri della 32ª

C’è un rinvio per Covid nella 32esima giornata di Serie D girone H che prenderà il via domani alle 15. Si tratta di Nola-San Giorgio, posticipata al 27 aprile per via dei casi riscontrati nel club del San Giorgio.

Per il resto, solo quattro partite cominceranno alle canoniche ore 15. Posticipate alle 15.30 Biscegie-Brindisi, Gravina-Francavilla e Team Altamura-Sorrento; alle 16, Cerignola-Matino; addirittura alle 20, Fasano-Molfetta.

Cerignola-Matino è il classico testa-coda, in cui, chi ha tutto da perdere, è solo la formazione foggiana, ormai lanciatissima verso la Serie C. Per il Matino, un impegno arduo, all’indomani del blitz di Bisceglie. Uscire imbattuti dal “Monterisi” sarebbe un’impresa sportiva vera e propria. I recuperi hanno, sì, aggiunto tre punti in più alla classifica dei biancazzurri, ma anche a quella del Nardò, spingendo il Bisceglie al penultimo posto, a +5 dai salentini di Branà.

Il Nardò ospiterà il Bitonto, terza forza del girone ma in serie negativa (senza vittorie) da sette turni. Match casalingo anche per il Casarano che riceverà la visita del Rotonda, in uno scontro diretto dal peso specifico altissimo. Il Brindisi è atteso a Bisceglie, squadra dell’ex allenatore biancazzurro Danilo Rufini, desideroso di riscatto dopo l’inatteso ko nell’infrasettimanale. Il Fasano, infine, proverà a blindare la sua posizione nella griglia dei playoff: avversario di turno sarà il Molfetta.

Programma e arbitri della 32esima:

A. Cerignola-V. Matino: Lucio Felice Angelillo di Nola (Dell’Isola-Conte) – h 16

Bisceglie-Brindisi: Fabrizio Carsenzuola di legnano (Siracusano-Carella) – h 15.30

Casarano-Rotonda: Mattia Mirri di Savona (Santini-Manni) – h 15

Fasano-Molfetta: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia (Chiavaroli-Giorgetti) – h 20

Casertana-Mariglianese: Pietro Campazzo di genova (Macripò-Capasso) – h 15

Gravina-Francavilla: Erminio Cerbasi di Arezzo (Marchese-Russo) – h 15.30

Lavello-Nocerina: Luca Capriuolo di Bari (De Chirico-Fracchiolla) – h 15

Nardò-Bitonto: Raimondo Borriello di Arezzo (Rinaldi-Martinelli) – h 15

T. Altamura-Sorrento: Federico Muccignato di Pordenone (Munitello-Cerrato) – h 15.30

Nola-San Giorgio: rinviata (al 27/04) per casi di Covid nel San Giorgio

CLASSIFICA: Cerignola 69; Francavilla 61; Bitonto 56; Fasano 52; Nocerina 48; Casertana, Gravina e Sorrento 47; Molfetta 42; T. Altamura 38; Lavello*, Nola* e Brindisi 37; Casarano 36; San Giorgio 33; Rotonda* 32 (-8); Nardò** e Mariglianese* 31; Bisceglie 29; V. Matino 24.

Da recuperare: Lavello-Nardò (20/04), Nola-Rotonda (20/04), Nola-San Giorgio (27/04), Mariglianese-Nardò (dal 1′ st, 2-0, 01/05).